El reto de la vacunación en menores

Hoy se retoma en la Ciudad de México la aplicación de vacunas a menores de 12 a 14 años y el reto no ha sido fácil, pues el propio gobierno capitalino ha reconocido que no han tenido la demanda esperada. Atrás quedaron las escenas de las filas kilométricas esperando por una dosis, pues son pocos los jóvenes que llegan junto a sus padres hasta los centros de vacunación. Eduardo Clark, director general de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y encargado de estas maratónicas jornadas, sabe que el reto no es menor, por lo que ha hecho un llamado a los padres de familia a llevar a sus hijos y aprovechar las dosis, y no caer en la creencia de que la pandemia ya concluyó, llamado al que se ha sumado la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La meta es vacunar a 150 mil menores, veremos si se logra el objetivo.

La oficina del secretario de Gobierno

Y hablando de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como ya se ha hecho cotidiano los últimos fines de semana, la mandataria salió de la Ciudad de México para sumarse a las campañas políticas que se realizan en diferentes estados, dejando al frente al secretario de Gobierno, Martí Batres, quien ante las críticas de la oposición, y en redes sociales, subió una fotografía a Twitter donde se le ve en su oficina en la sede del gobierno capitalino, para que no quepa duda de que trabaja ante la salida de la Jefa de Gobierno. La imagen no tendría mayor relevancia si no fuera porque en ella destaca un cuadro en el que se ve al secretario junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí es donde los mal pensados se preguntan: ¿dónde estaría entonces la tradicional foto de perfil de la Jefa de Gobierno que adorna todas las oficinas de la administración capitalina?

El juego de la lealtad y el reparto de posiciones

Nos recuerdan que el ahora alcalde electo del PRD de Atlautla, Raúl Navarro, quien ganó la elección extraordinaria de la semana pasada, tendrá que decidir en los próximos días quiénes integrarán su equipo para 2022-24, pues prácticamente su gobierno será de dos años y medio. Algunos de los militantes del sol azteca se preguntan si ahora que se obtuvo el triunfo el edil electo los incluirá en su gabinete o pensará en llamar a otros priistas, pues don Raúl ya gobernó el municipio ubicado en la región de los volcanes cuando militaba en el tricolor. Y es que nos hacen ver que algunos políticos, cuando triunfan en las urnas, desconocen los acuerdos con los grupos que los ayudaron. ¿Sucederá algo similar con el recién electo alcalde de Atlautla? Veremos.