Bajo el argumento de que el PRD ya ha gobernado la capital y lo ha hecho bien, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del sol azteca en la Cámara de Diputados, aspira a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador se autodenomina “un chilango más, que conoce y reconoce las necesidades de la Ciudad”, y asegura que hay un desgobierno porque Claudia Sheibaum “está más preocupada en hacer su campaña presidencial”.

Adelanta que de llegar al cargo, abrirá una investigación contra la administración actual por la caída de la Línea 12 del Metro, y afirma tener la clave para que la capital se fortalezca en seguridad, movilidad, falta de agua y salud.

Sostiene que sólo en coalición la oposición “echará” de la Ciudad a Morena, por lo que sentencia que no iría como candidato si no es en alianza.

¿Por qué usted y por qué quiere gobernar la CDMX?

—Primero, porque la Ciudad es progresista, pujante, con una ciudadanía que sabe lo que quiere y lo que quiere es una Ciudad ordenada y ese es el perfil que cumple Cházaro. Yo soy un chilango más, que conoce y reconoce las necesidades de la Ciudad, que tiene capacidad, pero sobre todo que está muy consciente de que hoy hay un desgobierno que va a requerir que el gobierno entrante gobierne con capacidad.

El PRD ha gobernado la Ciudad y la ha gobernado bien; hay que reconocerle, aunque ahora esté en otro lado, a Marcelo Ebrard, y al propio Miguel Ángel Mancera, ambos garantizaron seguridad, hicieron ciclopistas, iniciaron los programas sociales, y todo eso fue con el PRD, entonces creo que la Ciudad tiene esta tendencia social demócrata de centro-izquierda, y aunque vayamos en coalición, quien cumple con ese perfil puedo ser yo.

¿Cuál es el principal problema de la Ciudad y cómo lo resolvería?

—Son varios, principalmente la seguridad, movilidad, salud y educación. Se ha maquillado mucho el tema de la seguridad, vemos que hay cámaras y hay iluminación en las colonias de alto nivel, pero en las colonias populares, ‘ya te la sabes, relojes y carteras, celulares y carteras’. Hay que atacar el tema de la inseguridad para la mayoría de los capitalinos y eso requiere de atención. Una segunda propuesta es trabajar para recuperar 6 años perdidos en un sistema de transporte colectivo, que mueve a 5 millones de personas diariamente.

No ha habido mantenimiento, van a dejar un Metro destartalado completamente y la gente requiere seguir utilizando ese transporte, que aparte no contamina. Y finalmente, en la Ciudad se había avanzado con los temas que tienen que ver con salud y educación, había muchas escuelas de tiempo completo, pero las desapareció Morena, mientras que en salud hay que devolver el Seguro Popular, hay que retomar el buen camino que llevaba a la Ciudad con gobiernos del PRD.

En materia de seguridad, ¿qué reforzaría o cambiaría?

—Primero eliminaría la fallida estrategia de abrazos y no balazos, creo que la delincuencia hay que combatirla, y la que más le duele a la Ciudad, aunque ya hay presencia de delincuencia organizada, es la delincuencia común, un flagelo que pega fuerte a la economía de los ciudadanos, y sobre todo a su estabilidad emocional.

Asegura que se tiene que regresar a la policía de proximidad y de barrio, donde el vecino los conoce y eso les da certeza. Además de combatir frontalmente los delitos, dice, debe haber cero impunidad, así como medidas preventivas como iluminación en zonas y espacios deportivos para que los jóvenes no caigan en la delincuencia.

¿Qué haría para que el Metro funcione de forma adecuada y se abata el rezago?

—Es sencillo, ya lo hemos hecho en gobiernos anteriores con los presupuestos que se tienen. En vez de andar en campaña por todo el país y gastando recursos en autopromocionarse, pues hay que aplicar los recursos e implementar políticas públicas que se han perdido, estamos en un gobierno de puntadas, entonces esa es la clave, eficiencia presupuestal.

Sobre el tema del agua, propone ampliar la infraestructura, así como explorar alternativas hídricas en otros estados y no depender sólo del Cutzamala.

¿Cómo ve el gobierno actual?, pros y contras...

—¿Cuál gobierno? No hay gobierno en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno está en campaña, no le importan las necesidades de los chilangos, está preocupada por hacer su carrera presidencial, y no habría problema si la Ciudad estuviera caminando, pero no hay un día en que el Metro no tenga incidentes, no hay un día en el que no haya feminicidios, no hay un solo día donde no se seque una palmera y luego se siembre una ahuehuete y también se les seque, ese es el botón de muestra de que no hay capacidad de gobierno.

¿Plantearía una investigación a la administración actual, en caso de ganar, y por qué casos?

—Me parece criminal que estén muriendo personas en el Metro, que por distraer recursos muera gente inocente cuyo único pecado es subirse al Metro porque es su única posibilidad de medio de transporte, creo que sí hay que hacer una investigación porque ya es recurrente, no fue un accidente incidental, fue mortal, costó vidas humanas por la incapacidad de la jefa de Gobierno.

¿Qué opina de sus rivales?

—Todos quienes han señalado que aspiran (a la Jefatura) merecen todo mi respeto, estoy porque haya una contienda respetuosa, transparente, de cara a la ciudadanía.

¿Hay piso parejo para participar?

—Entre los contendientes de la oposición diría que sí habrá piso parejo, el PRI, PAN y el PRD somos tres partidos muy parejos en números que le hablan a públicos distintos, confío en que las tres dirigencias pongan reglas claras para competir y que la gente elija quién quiere que encabece la oposición en esta Ciudad. Y con respecto a los aspirantes de Morena, sabemos que ocupan recursos públicos en su promoción, pero ni con eso van a levantar.

¿Es necesaria la alianza?

—Yo soy aliancista, constructor de la misma y creo que la alianza es la única forma de frenar el desgobierno de Morena. La alianza ha sido muy positiva, nos ha dado triunfos en Durango, en Aguascalientes, y más que ser necesaria para los partidos, me parece que es el vehículo adecuado para contrastar con Morena. La alianza no se trata de juntarse PAN, PRI y PRD, sino que seamos la verdadera oposición de este país, porque hoy nos da arriba de las encuestas coalición contra coalición en la Ciudad, entonces, queremos hacer efectiva la voluntad de la gente que expresa en la calle: ‘Vayan juntos, porque no queremos a Morena’. Ir separados es ser cortomiristas y ser egoístas, como lo es Movimiento Ciudadano, que prefiere sacar un punto más de la votación a que echemos de la Ciudad a Morena, yo quiero ser un candidato de la alianza, es más, yo no iría de candidato sino fuera con la coalición va por la Ciudad de México.