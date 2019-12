El entripado de Jorge Gaviño

Vaya entripado el que realizó ayer el vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Gaviño Ambriz, pues resulta que habían convenido con los panistas salirse a la hora de votar la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; sin embargo, los diputados de su bancada Valentín Maldonado y Paula Castillo se quedaron en el salón de plenos y votaron a favor. Cuando se dio cuenta de que sus muchachos se quedaron mandó de inmediato a sus asesores para sacarlos, pero cuando llegaron ya le habían hecho la “travesura”. Lo peor fue que los dos perredistas se abrazaban con los morenistas Guadalupe Chavira y Ricardo Ruiz. Don Jorge hizo el coraje de su vida, nos dicen.

Piden no relajar seguridad en el Metro

La seguridad en el Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro aún tiene muchos pendientes, ya que todavía hay hombres que abordan los vagones exclusivos para mujeres en las primeras estaciones de la Línea 1, como es el caso de Observatorio a Insurgentes. Los usuarios consideran que la seguridad se encuentra relajada, ya que incluso vendedores ambulantes se suben a dichos vagones. El mismo caso es el de la Línea 9, especialmente en Tacubaya. Nos dicen que la directora del Metro, Florencia Serranía, no debe cantar victoria por la baja de delitos en el transporte, cuando existen desobediencias en el “gusano naranja” para respetar los lugares exclusivos para mujeres.

Patina procuraduría con el caso Abril

En la procuraduría capitalina están que no les calienta ni el sol, al confirmar que Juan Carlos “N”, exesposo de Abril Cecilia “N”, cruzó a pie la garita de Tijuana, con rumbo hacía San Diego, en Estados Unidos, para evadir la acción de la justicia. Las autoridades no saben explicar por qué no lo tenían bajo vigilancia, tratándose de un tema tan delicado y con exposición mediática. Ahora insisten en el apoyo de las autoridades de la Interpol para dar con su paradero. Tras la evasión, el jefe de la Policía de Investigación, Francisco Almazán Borocio, dice que está dispuesto a ir por él si es necesario. Demasiado tarde.

En Coacalco confiscarán burros y caballos

El que asegura que no dará marcha atrás en la determinación de que no se utilicen animales para jalar carretas en la recolección de basura es el alcalde morenista de Coacalco, Darwin Eslava. Nos comentan que después de que el cabildo decidió incluir esa medida en el Bando Municipal, los burreros provenientes del municipio vecino de Tultitlán se inconformaron y bloquearon vialidades. Nos dicen que don Darwin, además de que su administración presentó denuncias por el cierre de vialidades, está decidido a confiscar los caballos y burros, por el maltrato que reciben de los recolectores que sólo se preocupan por sus intereses y no por proteger a los animales.