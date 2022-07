El enredo de la lista de candidatos en Morena

Nos cuentan que este fin de semana muchos morenistas en la Ciudad de México quedaron confundidos y molestos. El viernes, nos recuerdan, se tenía programado que la Comisión Nacional de Elecciones publicara la lista de los candidatos a congresistas nacionales, que en el caso de la CDMX se votarán 10 por cada uno de los 24 distritos electorales federales, pero, nos detallan, no hubo una sino dos listas y, además, el sábado se envió un mensaje a través de las redes sociales de Morena nacional, cuyo dirigente es Mario Delgado, en el que advertía que la página web donde se tenían que dar a conocer los resultados oficiales había sido atacada, y de plano se había caído. Así, muchos morenistas en la capital andan nerviosos porque no saben quién avanzó y quién no. La preocupación crece, pues no saben cómo es que difundirán sus candidaturas en los próximos días porque la elección es el sábado 30 de julio. Vaya lío.

¿La paja en el ojo ajeno?

Nos dicen que entre diputados locales causa duda que el panista Aníbal Cañez solicite que Amador Rodríguez Lozano, titular de la Coordinación General de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad de México, se separe de su cargo y explique las acusaciones de corrupción que supuestamente tiene pendientes en el gobierno que encabezó el morenista Jaime Bonilla, en Baja California. Nos comentan que hay quienes acusan a don Aníbal de vea una paja en el ojo ajeno, mientras hay una viga en el suyo, pues señalan que la esposa de don Aníbal, quien fue diputada local de Baja California, aprobó la llamada Ley Bonilla, que buscaba extender por decreto el mandato del exgobernador.

Los guiños morenistas en Venustiano Carranza

En este espacio le platicamos de las visitas que hacen alcaldes de oposición a otras demarcaciones para realizar actos conjuntos los ediles locales. Le comentamos de la visita que alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, hizo a la alcaldía Cuauhtémoc, donde participó en actividades con la edil Sandra Cuevas (PAN-PRD-PRI), pero también en el otro bloque ocurre. El sábado por la tarde-noche, la alcaldesa morenista en Venustiano Carranza, Evelyn Parra, tuvo como invitado al secretario de Gobierno, Martí Batres, en la reinauguración de parques. En el evento estuvo presente el diputado federal morenista y exdelegado Julio César Moreno. Parece que don Martí tiene buena relación con este grupo, pues Israel Moreno, hermano de Julio César, es el subsecretario de Enlace Gubernamental y de Asuntos Metropolitanos de dicha secretaría.