El costo de la rehabilitación de la Línea 12

> Después de casi dos años, por fin se ve una luz al final del túnel… de la Línea 12 del Metro. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó ayer que será en los próximos días, en enero, cuando el tramo subterráneo vuelva a dar servicio a los usuarios. El director del Metro, Guillermo Calderón, no dudó en abundar sobre los trabajos que se hicieron en el túnel, aunque de lo que prefirió no dar detalles fue en lo referente a los costos que implicaron estos trabajos. Don Guillermo se limitó a comentar que las obras fueron costeadas por las empresas constructoras y que el Gobierno de la Ciudad de México sólo destinó 53 millones de pesos para supervisarlas. El argumento, para no dar a conocer los detalles de los montos, es que se trata de una inversión de la iniciativa privada. ¿Algún día se conocerá el costo total?

El Congreso, de vuelta al ruedo

Luego de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reviviera el tema de la prohibición de las corridas de toros, el presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso, el diputado del PVEM, Jesús Sesma, confió en que ahora sí, en 2023, se concrete esta iniciativa que fue impulsada por la Asociación Resistencia Defensa Animal Colectivo por un México sin Violencia de Cualquier Índole, y que recibió el respaldo suficiente, según la Ley de Participación Ciudadana, para que los diputados retomen el tema. Nos recuerdan que ahora el problema es que el instituto electoral local no alcanzó a notificar al Legislativo sobre la iniciativa ciudadana, por lo que habrá que esperar a que concluyan los días de asueto para que entonces sí… inicien los trámites correspondientes.

El “vocero” anti-4T

El coordinador de los diputados del PRD en la Legislatura mexiquense, Omar Ortega, no sólo sigue con su actividad para llegar a concretar la alianza con el PRI y el PAN con miras a las elecciones de 2023 por la gubernatura del Estado de México, sino que se ha convertido en una especie de vocero de noticias en contra de la 4T y lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Nadie podría criticar el entusiasmo opositor de don Omar, pero el problema es que él juega en una división muy diferente a la del Mandatario.