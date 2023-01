El breve encuentro entre Espino, Calderón y… Sheinbaum

Nos platican que en el arranque de las pruebas de la nueva subestación eléctrica para las Líneas 1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro hubo muchos invitados, entre ellos integrantes del gabinete, diputados y funcionarios federales, pero sin duda, llamó la atención la presencia, en primera fila, del líder del sindicato de trabajadores del organismo, Fernando Espino, a quien incluso el director del STC, Guillermo Calderón, agradeció la disponibilidad de los trabajadores para el proyecto. Luego, tomó la palabra la mandataria capitalina. Y es que mientras don Fernando asegura que muchos o casi todos los problemas del Metro tienen que ver con la falta de mantenimiento, las autoridades de la Ciudad de México sostienen que el presupuesto en ese rubro va al alza. ¿Será sólo formalismo o empezarán a limar asperezas?

Ponen límites a ambulantes en Azcapotzalco

Nos cuentan que la alcaldía Azcapotzalco, encabezada por Margarita Saldaña, busca ponerle un freno, de una buena vez, al comercio informal sobre Avenida Azcapotzalco. Nos dicen que la alcaldesa panista habilitará el Parque Tezozómoc como sede permanente de festivales y ferias para que los comerciantes informales puedan vender ahí sus productos y no sobre dicha calle. La razón, nos comentan, es porque los vecinos se quejaban mucho de la presencia de los comerciantes informales, quienes hacían un verdadero caos en la zona. Ahora habrá que ver si los vendedores no doblan a la alcaldesa como lo hicieron el Día de Reyes, puesto que a base de bloqueos consiguieron colocarse sobre la vialidad y no en el parque.

En la congeladora, medidas más duras para motociclistas

Los accidentes de motociclistas siguen ocurriendo en la Ciudad de México y la propuesta del endurecimiento de las medidas para que se restrinja la circulación en vialidades principales, nos dicen, está en la congeladora. Y si bien fue un acuerdo que hubo con los dirigentes y representantes de moteros con las autoridades de la Secretaría de Movilidad, a cargo de Andrés Lajous, lo que es un hecho es que ya se reanudaron las mesas de diálogo y se habló de medidas para evitar accidentes, pero nada de que las motos de menos de 600 centímetros cúbicos salgan de las vías rápidas.