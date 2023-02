El ahuehuete de reforma, en estado crítico

El ahuehuete de Paseo de la Reforma (que el Gobierno de la Ciudad de México sembró en sustitución de la extinta palmera) se encuentra en estado de salud “crítico”, derivado del estrés, pisoteo de la gente, basura, veladoras, e incluso, la presencia de hongos patógenos que tiene en la raíz.

De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL con fecha 13 de febrero del año en curso, la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), afirmó que el ahuehuete “se encuentra en un estado crítico de salud, presenta ausencia de follaje, lo cual indica que existe un estrés hídrico; asimismo, las ramas primarias y secundarias se encuentran rígidas y en una posición caediza que no es normal. Es importante resaltar que se continúa con el mantenimiento y en observación”.

El ahuehuete de la glorieta del Paseo de la Reforma se plantó el 5 de junio de 2022, y de acuerdo con la autoridad capitalina, el tiempo de observación del ejemplar concluirá este mes, con el fin de identificar “si el árbol rebrotará o no, y con base en eso se tomarán decisiones”.

Lee también: Aclaran apoyos para familia de hermanas

Ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la Sedema está trabajando con una fundación de Chapingo sobre la condición de salud del árbol y la próxima semana informará al respecto.

“Como siempre, en estos casos y en otros, nosotros consultamos a los expertos, a la gente que sabe de esto, y ellos están por dar una información, se está haciendo una evaluación. Entonces, vamos a esperar a la próxima semana que la secretaria [de Medio Ambiente, Marina Robles] junto con esta fundación de —creo que son exalumnos de Chapingo, me informó ella—, lo informen y vean qué se requiere, son agrónomos muy especializados, y creo que algunos de ellos son especializados en ahuehuetes”, dijo.

El 25 de abril de 2022 fue retirada la palma de la glorieta de Reforma luego de estar en el sitio décadas. El motivo fue que murió por una infección por hongos.

Lee también: Llevan servicios urbanos a condominios

Sobre el ahuehuete, es importante destacar que el pasado 21 de enero, la titular de la Sedema, Marina Robles, indicó que los especialistas señalaron que podría rebrotar a finales de febrero o marzo, pero se tendría que analizar la forma en cómo lo hace, pues en caso de ser tardado, será removido y trasladado.

“Veamos cómo rebrota, si rebrota bien, si no necesita demasiado trabajo de remodelación para que sea un árbol digno para Reforma. En caso de no rebrotar, o incluso si brotara de una manera que implique demasiado tiempo, para que tenga una estructura bonita como árbol, una de las posibilidades es trasladarlo al vivero Nezahualcóyotl”, dijo entonces.

Debería tener algunos brotes

Al consultar a un especialista, el ingeniero ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Francisco Arjona, coincidió con el señalamiento de que el ahuehuete está en una etapa crítica de salud, aunque “la verdad, prácticamente lo consideraría muerto”.

“Desde hace meses las condiciones no son buenas, y por el tiempo que lleva plantado debería tener, en caso de estar vivo, algunas hojas y que no las tenga es un indicador de que el árbol probablemente ya esté muerto.

“Pero también coincido en que en ocasiones hay algunos árboles que pueden soportar un poco más y que también la temporada seca y el invierno en los ahuehuetes, en particular, son árboles que pierden las hojas”, expuso.

“Por eso creo que están esperando este mes, febrero o marzo, que comienzan a brotar las hojas nuevas, y en caso de que el árbol estuviera vivo tendría que tener o hacer notar algunos brotes y si no los hace, pues prácticamente ya se tendría la confirmación de que el árbol está muerto”, sostuvo.

El ingeniero ambiental insistió en que “por cómo he visto el árbol, a mí me parece que está muerto, pero también como arborista podría darle el beneficio de la duda y esperarnos hasta marzo. Los ahuehuetes, algunos en la Ciudad, todavía no están sacando hojas, pero son árboles vivos. En este caso, debería tener algunas ramillas vivas para decir que está vivo, y si no las tiene es un indicador de que no está en buenas condiciones o de que ya está muerto”.

La Sedema explicó a este diario que la especie estuvo sometida a diferentes condiciones de estrés, desde su colocación, tanto mecánicas y patológicas, como la afectación que le ocasionó que una camioneta perdiera el control y terminara sobre la glorieta donde se sitúa. El hecho se registró dos días después de ser sembrado, el 7 de junio del año pasado.

También la dependencia capitalina precisó que otra de las causas de su estado actual es que “padece de hongos patógenos en la raíz”, además de que ha sido afectado “por el pisoteo de la gente, compactando el suelo, entre otros factores adversos, lo que ha limitado su establecimiento en el sitio”.

Rehabilitación integral

EL UNIVERSAL solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente conocer cuál ha sido el tratamiento al que ha sido sometido el ahuehuete, y al respecto la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental indicó que previo a la plantación, se colocó un sustrato mejorado, el cual previamente fue esterilizado.

“Posteriormente, se realizaron visitas periódicas por expertos para ver el estado de salud y desarrollo del ahuehuete, sobre todo por los sucesos extraordinarios en que se vio envuelto [impacto vehicular, basura y veladoras, pisoteo de manifestantes compactando el suelo]”, detalló.

Aseveró que se ha brindado el mantenimiento necesario para su adaptación y desarrollo, como son formación de cajete (hueco) con su dren, riegos continuos, deshierbes, poda de ramas, fertilización, aplicación de fungicidas y otros productos orgánicos de manera preventiva encaminados a mantener una salud aceptable del árbol.

En un recorrido por la glorieta se observaron diversos trabajos que se realizan para su ampliación. Es importante destacar que, vía transparencia, la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Sedema indicó que se ejecuta el proyecto Rehabilitación integral para la Glorieta del Ahuehuete, que incluye la ampliación de la banqueta, plantación, elementos conmemorativos, así como propuestas de sistema de iluminación y de riego.

Al respecto, el especialista ambiental Francisco Arjona coincidió en que esos factores sí influyeron en que el árbol no lograra prosperar en el sitio.

Sobre los hongos, dijo que están presentes en todo el suelo y agregó que debió realizarse un mejor tratamiento.

“El tema estuvo politizado y la plantación fue un tanto premeditada pensando en hacerse lo más rápido posible, porque coincidía con el Día del Medio Ambiente. Debieron haber esperado más y hacerle un tratamiento más completo a la glorieta, que fue lo que terminaron haciendo”, concluyó.