El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, señaló que el tema del abasto de agua y el de la seguridad no pueden ser resueltos por un solo gobierno.

Tras participar en la reunión de Cabildo, encabezada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el funcionario panista sostuvo que para resolver estos dos temas se necesita realizar un trabajo coordinado, ya que “un solo gobierno no va a resolver las cosas”.

“Fue hace un año cuando nos reunimos y nosotros le hicimos un planteamiento muy particular, de hecho yo entregué previo a la reunión un oficio derivado de las necesidades que tenemos en Benito Juárez que, dicho sea de paso, tienen que ver con horarios, coordinación, atención a fugas porque, hay que decirlo, este tema sí le corresponde al Gobierno Central”, destacó.

En este sentido, el alcalde informó que se solicitó se lleven a cabo reuniones “no solamente una vez al año” para atender los problemas que aquejan a los capitalinos de manera coordinada, “esperamos que se cumpla con la solicitud de las reuniones periódicas, dijo el Secretario de Gobierno, a ver si es verdad que nos va a convocar”.

Asimismo, sostuvo que debe haber coordinación respecto a las pipas y las fugas que, dijo, son temas que están atendiendo las alcaldías con recursos propios.

“En el caso de Benito Juárez no dependemos tanto del Sistema Cutzamala, del Sistema Lerma, dependemos más de los pozos y lo único que pedimos, primero, que los pozos estén funcionando, el pozo para hoy no está funcionando, pedimos que se nos permita abastecer no solamente en los horarios administrativos, sino que se abran los horarios 24 horas y los 7 días, porque no es que le digas a un vecino que hoy sí le das agua y mañana, por ser domingo no”, subrayó.

Participación de todas las alcaldías

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que tendrá sesión de Cabildo este martes con las 16 alcaldías, y que están confirmados alcaldes o alguno de sus representantes.

"La idea es presentarles el tema del agua, cuál es la situación actual, con muchas alcaldías tenemos mucha coordinación, cómo es el caso de Iztapalapa y lo que queremos es coordinación y conocimiento permanente y que en ningún lado de la Ciudad carezcan de agua", comentó Claudia Sheinbaum.

Lo anterior se debe a que debido a una severa sequía que estará presente en marzo, abril y mayo por la falta de lluvias, la Ciudad de México recibirá 24 % menos agua del Sistema Cutzamala, en comparación con 2019, al pasar de 10.5 metros cúbicos a ocho metros cúbicos por segundo, por lo que se implementará una estrategia para maximizar las fuentes de abastecimiento disponibles.

Las alcaldías más afectadas son las que se encuentran lejos del Sistema Cutzamala y Lerma, que son Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa y Tlalpan, por lo que la estrategia ante la sequía consiste en cinco puntos: maximización de fuentes de abastecimiento; un esquema operativo de distribución equitativa de agua con 600 pipas; comunicación y coordinación metropolitana; acciones para el ahorro de agua; y atención ciudadana.

A la reunión asistieron también los alcaldes de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava; la de Tlalpan, Alfa González; Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano; Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; Coyoacán, Giovani Gutierrez; Azcapotzalco, Margarita Saldaña; de Iztapalapa, Clara Brugada, Iztacalco, Armando Quintero; Milapa Alta, Judith Vanegas; Tláhuac, Berenice Hernández; Venustiano Carranza, Evelyn Parra, así como de Xochimilco, José Carlos Acosta.

Con información de Salvador Corona







ss/cls