Inician en Edomex campaña de implantes hormonales para mujeres estudiantes

Toluca, Méx.- Con el objetivo de prevenir embarazos no deseados entre mujeres adolescentes, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) inició una campaña para la colocación de implantes hormonales entre alumnas del nivel superior y con ello evitar que trunquen sus planes de estudios o desarrollo profesional, informó el jefe Alejandro Vera Carbajal, jefe de Planificación Familiar de la Jurisdicción Sanitaria en Toluca.

Afirmó que la entidad se ubica entre los primeros lugares de embarazo adolescente a nivel nacional, no sólo por la cantidad de población joven que habita en territorio mexiquense, pues por ejemplo las estadísticas del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Instituto de Salud registran que dos de cada 10 embarazos son de mujeres entre los 15 y 19 años.

El responsable de esta campaña admitió que si bien el porcentaje de menores que ingieren drogas legales, ilegales y alcohol son superiores a las del embarazo a temprana edad, “a corto plazo es más peligroso embarazarse que consumir alguna droga”.

Por lo anterior, dio a conocer que la estrategia que lleva el Isem pretende llegar a más instituciones del nivel superior tanto públicas como privadas con la finalidad de prevenir el embarazo no planeado y, que las mujeres concluyan el proyecto de vida al que aspiran profesionalmente previo a ser madres, además de disminuir las estadísticas de muerte materna, que es más frecuente entre las adolescentes.

Detalló que con la de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) iniciaron la jornada en la Facultad de Humanidades y a lo largo de la presente semana permanecerán en la de Medicina.

“La respuesta de las alumnas siempre es muy buena, porque es muy fácil el procedimiento, es gratuito y la mayoría de las chicas están conscientes, empoderadas; saben que se deben cuidar en estas etapas de la vida para que su plan se concrete como lo tienen pensado”, precisó.

El implante subdérmico es un método anticonceptivo, una varilla aproximadamente de siete centímetros de largo por medio de ancho que se coloca en la parte interna del brazo que menos se utiliza por comodidad, pero que en lo general no es perceptible.

El dispositivo libera hormonas durante cada día por un periodo de tres años y evita el embarazo sin riesgos de infertilidad o esterilidad, los efectos secundarios inmediatos tras la colocación pueden ser malestar general en el cuerpo, mareos o náuseas, en algunos casos genera sangrado irregular, pero no hay consecuencias en la salud reproductiva de las mujeres.

Para su colocación no es necesario la autorización de los padres de familia, pues asisten a instituciones donde las interesadas son mayores de edad; sin embargo, para colocar el implante, las interesadas primero deben responder a diversos exámenes que acrediten que no presentan enfermedades cardiovasculares como la migraña, varices, o que están embarazadas, además de escuchar una plática sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y anticonceptivos.