Habitantes vandalizan ayuntamiento de Ocoyoacac en protesta por la inseguridad

Ocoyoacac, Méx.- Habitantes del municipio de Ocoyoacac vandalizaron una patrulla, rompieron cristales de la puerta principal del ayuntamiento e intentaron ingresar por la fuerza a las oficinas para sacar a la alcaldesa Anallely Olivares Reyes, quien huyó de su oficina, luego de que creció el nivel de la protesta por parte de ciudadanos que reclaman más seguridad, tras del homicidio de cuatro integrantes de una familia, presuntamente durante un robo a casa habitación.

Luego de dos horas de gritar consignas, más de 100 ciudadanos reclamaron que la edil no “da la cara al reclamo de la gente” y aseguraron que la inseguridad que priva en la localidad no es nueva.

Mientras lanzaban reclamos, un grupo de ellos intentó ingresar por la fuerza al palacio municipal, mujeres y hombres arrojaron piedras contra la puerta de acceso, rompieron los cristales; sin embargo, los uniformados los convencieron de esperar, bajo el argumento de que la presidenta saldría, pero la edil fue escoltada por una puerta trasera y huyó del lugar.

Los inconformes enardecieron e incluso obligaron a que se retiraran los efectivos de la Guardia Nacional que intentaban contener a la turba.

Un grupo de jóvenes se subió al toldo y cofre de una patrulla municipal, patearon el parabrisas, destrozaron la unidad, mientras el resto de los manifestantes se organizan para acudir a la casa de la alcaldesa, hasta lograr que salga a establecer diálogo con ellos.

Gonzalo Martín Vilchis Peralta, uno de los inconformes dijo que el multihomicidio registrado el fin de semana es “la gota que derramó el vaso” para los ciudadanos que tienen meses reclamando las condiciones que privan en la localidad.

Aseguró que hay testigos y tienen identificado al responsable de asesinar a balazos a América, Mateo, Paola y Rafael, los habitantes de una vivienda en la calle Juan de Dios, en el Barrio de San Miguel, ubicado en plena cabecera municipal, pero que se rehúsan a testificar por miedo.

También lee: Asesinan con disparos en la cabeza a familia en Ocoyoacac, Edomex

“Esta desgracia se pudo haber evitado porque desde hace meses hemos demandado a la alcaldesa que cumpla con su trabajo. Son muchas las anomalías en el municipio, estamos por iniciar demandas”, dijo.

Explicó que no hay titular de la corporación de seguridad, sino una una encargada de nombre Yamel de Lara, que ocupa el cargo como “argucia legal por parte de la alcaldesa” para tener a una allegada, sin nombrarla como directora de la corporación”.

Los vecinos alegaron que el fin de semana del multihomicidio, hubo una fiesta en la que participaron efectivos de la policía municipal, quienes tomaron bebidas alcohólicas, y “los mandó a descansar el domingo de la desgracia”.

“La policía no existe nunca, en las noches no hay patrullaje, los vecinos pedimos seguridad y que se vaya la alcaldesa que no es capaz para gobernar la comunidad”, dijeron.

vare/rcr