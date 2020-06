El director general del Banco de Alimentos del Estado de México, Alberto Canul Juárez aseguró que entre junio y julio recibirán 10% más de solicitudes de ayuda alimentaria, pues aumentará la cifra de personas desempleadas debido a la emergencia sanitaria por Covid-19.



Actualmente, precisó, atienden a 4 mil 562 familias de 14 municipios mexiquenses que perdieron el empleo sólo durante la pandemia, es decir, meseros independientes, artesanos de Teotihuacán, de Chalma, personal de clubes deportivos de Malinalco, lancheros de Valle de Bravo, Zapateros de San Mateo Atenco, entre otros.



En videoconferencia de prensa, dijo que aunado a esa cifra de beneficiarios, continúan entregando despensas a 27 mil familias que desde hace años tienen dentro del censo de población en pobreza alimentaria y que no abandonaron durante la emergencia. Además, de habitantes de Valle de Chalco, a quienes recientemente atienden.

Explicó que con base en la proyección de desempleo de las autoridades federales y estatales, a partir de junio “habrá un alud” de peticiones de apoyo, pues crecerá la cifra de desempleados que van a necesitar algún tipo de auxilio, que no podrán cubrir las organizaciones no gubernamentales, ni el Banco de Alimentos sobre todo si no logran aumentar los donativos.



Enfatizó que son muchos las personas que dependen de propinas y la venta de sus artesanías, por ejemplo en Chalma que desde la suspensión de las celebraciones religiosas “se convirtió en un pueblo fantasma”.

Canul Juárez añadió que han recibido apoyo de diversas empresas, que incluso donaron dinero en efectivo, sopas, leche y otros alimentos con los que arman las despensas; sin embargo, el Banco de Alimentos sólo podrá resistir hasta 20% más de beneficiarios.

