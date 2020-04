Detienen a 30 por asistir a fiesta en plena Fase 3 por Covid-19 en Edomex

Los Reyes La Paz, Méx.- Apoyados con la Guardia Nacional, autoridades locales realizaron operativos la noche del sábado, por lo que suspendieron las actividades en dos bares y evitaron la realización de una fiesta que fue convocada a través de las redes sociales; 30 personas fueron detenidas.



Personal de Dirección de Desarrollo Económico, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, así como integrantes de la corporación federal recorrieron varias comunidades para inhibir las actividades de unidades económicas y centros de entretenimiento clasificados como no esenciales durante la emergencia sanitaria por la propagación del Covid-19.



Los funcionarios detectaron que dos negocios con razón social “Enri Mar” y “Aditivo”, donde se expedían bebidas alcohólicas estaban en funcionamiento, no obstante que habían sido informados que por no ser un giro esencial deberían permanecer cerrados.



En los dos lugares laboraban varias mujeres, por lo que se ordenó que les fueran colocados sellos de suspensión y 30 de los asistentes fueron arrestados, entre ellos hombres y féminas, informó el ayuntamiento.

También dispersaron a un un grupo de 35 jóvenes que intentaban llevar a acabo una fiesta denominada “peda porque si”, a la que habían convocado a través de redes sociales, para no acatar las medidas de prevención de las autoridades de salud que pretenden evitar la propagación del coronavirus.



En esta acción un menor de edad resultó detenido, presuntamente el que realizó la invitación para que efectuara el evento.



La alcaldesa morenista, Olga Medina Serrano, anunció que desde el viernes pasado inició un programa de perifoneo en las comunidades del municipio, dirigido principalmente a jóvenes de entre 15 a 20 años porque se dieron cuenta que ese sector de la población es la que menos cumple con las medidas sanitarias, lo que pone en riesgo a los otros residentes que sí acatan las disposiciones.