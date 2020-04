Comerciantes de "El Molinito" cierran locales por temor a que Covid-19 se extienda

Naucalpan, Mex.- El deceso esta semana de tres vendedores de verduras, en el mercado “El Molinito”, “nos aterriza en que el coronavirus es real”, pues tan sólo en la nave uno de este mercado hay 27 personas contagiadas, señalaron locatarios que decidieron cerrar sus cortinas ante el miedo de que la pandemia se extienda, mientras que muchos otros “se la juegan” y dicen que “de algo se han de morir”.



“El elotero” y otros dos comerciantes que fallecieron esta semana son vendedores de verduras, mientras que la esposa de uno de ellos está hospitalizada por Copvid-19; ellos “se contagiaron en la Central de Abastos” de la Ciudad de México, no obstante en su mayoría siguen trabajando vendiendo verduras, apuntaron locatarios.



Naucalpan registra 183 casos confirmados de Covid-19, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud, del Gobierno Federal y es el cuarto municipio con mayor número de casos registrados en el Estado de México, después de Neza que registra 326, Ecatepec con 265 y Tlalnepantla con 183.



Ante el brote de Covid-19 en “El Molinito”, es urgente que actúen de forma directa autoridades sanitarias y del ayuntamiento, que realicen un cerco y lleven a cabo filtros y sanitización de interiores y del exterior, así como hicieron en San Bartolo mercado que permanece con acceso controlado, pidieron vendedores que han visto a sus compañeros enfermarse.



En “El Molinito” hay un promedio de 350 locales activos, además de bodegas, donde todos los días se concentran cientos y hasta miles de clientes, no obstante dentro y fuera de este mercado hoy se habla de los vendedores que han muerto y de los que están contagiados por Covid-19.



“Nosotros vendemos alimentos, podríamos seguir trabajando, pero estamos viendo como nuestros compañeros están enfermando y tres ya fallecieron, por ello decidimos bajar las cortinas, pues con lo de las ventas no podríamos pagar un hospital, vale más nuestra salud y nuestra vida”, afirmó Ernesto.