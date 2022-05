Edomex vacuna a adolescentes de 12 y 13 años

San Salvador Atenco, Méx.— Este viernes inició la vacunación contra Covid-19 para niños de 12 y 13 años en seis demarcaciones de la zona oriente del Estado de México: Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc y Tezoyuca, en donde les aplicaron Pfizer.

Entre bromas, risas nerviosas y alguna lágrima, desde las 9:00 horas había largas filas de niños acompañados de sus padres en el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud (CEAPS) de San Salvador Atenco.

Víctor Manuel, estudiante de secundaria, tenía temor de la inyección, pero venció sus miedos, e invitó a los adolescentes de su edad a vacunarse para regresar a la normalidad.

También lee: Niño sufre agresión tras meter la mano a jaula de lobo en zoológico de Nezahualcóyotl

“En la secundaria nos dijeron de la vacuna, la verdad sí estaba nervioso, pero no me dolió mucho como pensaba”, dijo el joven oriundo de Atenco.

“Ya me siento seguro porque es una protección; en mi familia nada más mi abuelito se enfermó, pero la libró”, agregó.

De acuerdo con datos oficiales, en el Estado de México se prevé la aplicación de vacunas para más de 880 mil 723 menores de entre 12 y 13 años.

Angélica María, trabajadora social del ayuntamiento, estaba al pendiente de cada grupo que ingresaba, pues algunos de los niños le temen a las agujas o se ponen muy nerviosos.

“Los identificamos y ubicamos, y como no pueden estar sus papás los acompañamos, si se llegan a sentir mal los pasamos al consultorio del CEAPS, sí van como tres que han tenido que pasar a consulta”, indicó.

Para Edwin, Maite e Iraís, de San Salvador Atenco, la vacuna no fue un reto, pues al ser hermanos se acompañaron y se dieron ánimos mientras su madre los esperaba desde la calle.

“Me puse nerviosa porque me dan miedo las vacunas, pero ya me la pusieron, me siento bien, fueron complicados los dos años de pandemia, pero ya como que vamos normalizando, gracias a las vacunas”, expuso Maite.

De acuerdo con las autoridades de salud, en las dos sedes que se habilitaron en Atenco se aplicaron mil 900 dosis de Pfizer; en Chiconcuac, Chiautla, Papalotla, Tepetlaoxtoc y Tezoyuca se suministraron cerca de mil en cada ayuntamiento. En esta zona, la jornada de vacunación concluyó ayer mismo.

También lee: Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México

Próxima semana, Ecatepec

El municipio de Ecatepec anunció el inicio de la vacunación de 60 mil niños a partir del 9 y hasta el 13 de mayo.

El alcalde Fernando Vilchis informó que gracias a las gestiones realizadas ante el gobierno federal, durante la siguiente semana personal de salud estará aplicando la primera vacuna de Pfizer a adolescentes de 12 y 13 años; segundas dosis para jóvenes de 14 a 17 años, y el biológico de refuerzo para los ecatepenses de 12 a 15 años con alguna comorbilidad.

Los puestos de vacunación serán habilitados en el Centro Cultural y Deportivo de las Américas, el Deportivo Ejidal Emiliano Zapata y la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (Uneve), precisó el presidente municipal Fernando Vilchis.

En la entidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 25 municipios concentran 70.83% del total de niños y adolescentes, los cuales en conjunto superan los 3 millones 700 mil.

En el Estado de México, 33 municipios cuentan con el mayor porcentaje de población de 0 a 17 años, en ellos viven más de 40% del total de niños y adolescentes. Se trata de demarcaciones con una dinámica poblacional que presenta tasas globales de fecundidad superiores a la registrada a nivel estatal, que es de 2.26 hijos por mujer, y que además existe alta emigración de la población.

1,900 DOSIS de Pfizer se aplicaron en Atenco; en las otras cinco demarcaciones fueron mil en cada una.

Víctor Manuel

Estudiante de secundaria

“En la secundaria nos dijeron de la vacuna, la verdad sí estaba nervioso, pero no me dolió mucho (...) Ya me siento seguro porque es una protección”

Maite

Niña vacunada

“Me puse nerviosa porque me dan miedo las vacunas, pero ya me la pusieron, me siento bien, fueron complicados los dos años de pandemia”