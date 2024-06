Cuautitlán Izcalli, Méx.— El trámite de placas de circulación para motocicletas en el Estado de México registra retrasos desde hace dos meses, debido a un cambio de imagen que trabaja el gobierno estatal, por lo que los conductores se ven afectados para transitar sin problemas.

En el Centro de Servicios Administrativos del gobierno mexiquense, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, personal de la Secretaría de Finanzas —instancia donde se realiza el trámite— informó que los retrasos se presentan desde hace dos meses para el caso de motociclistas, puntualizando que para automóviles la situación no es igual.

Para obtener la lámina y la tarjeta de circulación que amparan al conductor, las autoridades recomendaron iniciar el trámite en línea, pagar los derechos y esperar a ser citados para recoger la placa. Sin embargo, aclararon que no existen permisos temporales para circular, por lo que aquellos que sean detenidos o infraccionados por transitar sin la lámina, lo hacen bajo su propia responsabilidad.

“Yo me compré una moto en Cuautitlán y en la agencia de ahí pregunté si me podían ayudar a obtener la placa y me dijeron que no había, que había escasez. Lo que sí me ayudaban era en sacar un permiso de 30 días por 360 pesos, pero de un municipio de Guerrero, y ahí fue cuando ya no quise. Y vengo acá y no hay. Que en una semana que empieza julio”, mencionó Fernando, motociclista.

En el portal de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México, en el apartado para programar citas para trámites vehiculares, se indica: “En breve contaremos con una nueva imagen en las placas para motocicleta, por lo que podrás iniciar tu trámite en línea y nosotros nos comunicaremos contigo cuando tengamos tus placas para concluirlo”.

La situación es la misma para los motociclistas en todo el Estado de México, precisó un trabajador de la Secretaría de Finanzas en el Centro de Servicios Administrativos de Atizapán de Zaragoza.

Mientras que en Naucalpan, funcionarios sostuvieron que se trata de una escasez temporal por cambio de imagen en el diseño de las placas y de las tarjetas de circulación y sugirieron generar el trámite en línea si la unidad es nueva y esperar a ser citados.

En contraste, a los automovilistas sí les entregan las placas, aunque sin tarjeta de circulación, como el caso de Yesica Huerta, quien salió con nueva lámina, pero con el diseño de la administración estatal pasada.

“No me dieron tarjeta. Me dieron un papel y que con ese me sirve como si fuera la de circulación, porque están trabajando en un cambio de diseño y el documento dice que es válido al 31 de julio. La chica me dijo que si veo que el mes va a terminar y no me ha llegado mi cita, me tendrían que dar otro”, declaró la automovilista.