Edil defiende a Xochimilco en tribunales

Nos cuentan que el alcalde de Xochimilco, el morenista José Carlos Acosta, no deja de estar en los tribunales para defender la demarcación que gobierna por segunda ocasión. Y es que nos detallan, primero dijo que no dejará el litigio que tiene con un parque privado en Cancún, Quintana Roo, porque una de sus atracciones recrea las trajineras y, en su opinión, no lo hace con el reconocimiento a la identidad de la zona considerada como patrimonio de la humanidad. Y lo segundo es que alista ahora otro recurso legal contra una cadena de cines porque en promocionales asegura que daña la imagen de Xochimilco, ya que no recomienda que acudan a este sitio turístico ubicado en el sur de la capital. Veremos hasta dónde le alcanza para esta defensa de Xochimilco al morenista.

Las visitas cotidianas de un secretario a Donceles

En el Antiguo Palacio de Donceles, nos platican, se ha visto muy seguido al secretario del Trabajo y Fomento al Empleo capitalino, José Luis Rodríguez Díaz de León, por lo que algunos hasta dicen que se la pasa más tiempo ahí que en sus oficinas. Nos afirman que sus visitas al Congreso son constantes y prolongadas, y hay ocasiones en que permanece lo que dura la sesión ordinaria, lo cual se puede extender hasta las 17:00 horas. Nos comentan que la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, incluso ha considerado buscarle una oficina para que este funcionario ya no tenga que ir y venir a la Secretaría de Trabajo.

La violencia no cesa en Toluca

El presidente municipal de Toluca, el priista Raymundo Martínez Carbajal, tendrá que afinar las tuercas en su equipo para parar la violencia que se registra en el ayuntamiento, donde ayer aparecieron dos cadáveres con signos de ejecución. Si bien el edil ha dicho que los delitos de alto impacto van a la baja, lo cierto es que, ante los hechos como el de este miércoles, ha tenido que ir modificando su discurso. Primero rechazaba que los hubiera, y que si había muertos era porque iban a dejar los cuerpos en la capital mexiquense. El caso, nos dicen, es que en la zona norte no cesan de aparecer cadáveres con rasgos de violencia y para la ciudadanía, los robos en el centro persisten. Lo que es cierto es que no hay patrullas ni policías suficientes, y los habitantes piden que ya se apure en la estrategia.