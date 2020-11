Ecatepec ha cancelado 240 fiestas desde el inicio de la pandemia

Ecatepec.- No obstante que Ecatepec es el municipio con el mayor número de casos positivos de Covid-19 y de defunciones del Estado de México desde que inició la pandemia, los residentes continúan organizando fiestas; desde la última semana de marzo hasta ahora el gobierno local ha cancelado 240 reuniones y dispersado a 11 mil 800 asistentes.



La noche del sábado personal del ayuntamiento suspendió siete fiestas de “Halloween”, una de ellas con 50 personas disfrazadas que ingerían bebidas alcohólicas en un domicilio de San Cristóbal y otra realizada en un Jardín de Niños particular, en la colonia Emiliano Zapata Primera Sección; en ambos casos los asistentes no acataron medidas sanitarias.



La Contraloría de Ecatepec informó que a partir del pasado 27 de marzo personal de diferentes áreas del gobierno municipal inició operativos de fin de semana, con resultados hasta el momento de más de 11 mil 800 personas dispersadas, quienes participaban en 240 fiestas en diferentes comunidades del municipio.



Este fin de semana (viernes y sábado), durante los festejos por el Día de Muertos, autoridades locales dispersaron en total 10 fiestas y suspendieron dos bares y un bar móvil, este último que reincidió y el vehículo fue llevado al corralón por venta irregular de bebidas alcohólicas.



La noche del viernes fueron suspendidas dos tiendas de abarrotes, ubicadas en las colonias Ciudad Azteca y San Martin de Porres, que operaban sin licencias para la venta de bebidas alcohólicas, en una de las cuales personas ingerían cervezas al exterior.



También fueron dispersados un “Halloween” con 25 jóvenes en el fraccionamiento Los Alcatraces, una fiesta familiar en la colonia Viviendas Venta de Carpio y otra reunión con 10 jóvenes en un domicilio de la colonia San Martin de Porres.



Alrededor de 30 hombres y siete mujeres fueron dispersados del interior de una supuesta “casa de citas” en la colonia Ampliación Tulpetlac, luego de que el Centro de Mando de la policía municipal recibió un reporte al respecto; al arribar al lugar se constató que el inmueble servía como centro nocturno sin contar con las licencias pertinentes.



La noche del 31 de octubre los operativos continuaran debido a la celebración alusiva al Día de Muertos y fueron suspendidas siete fiestas en distintas comunidades de Ecatepec.



En San Cristóbal centro más de 50 jóvenes participaban en una fiesta de disfraces en la que ingerían bebidas alcohólicas, sin acatar las recomendaciones sanitarias, por lo que las autoridades municipales los invitaron a desalojar el domicilio.



En la colonia Emiliano Zapata Primera Sección fue dispersada otra fiesta de disfraces celebrada en el interior del Jardín de Niños particular “Tlacoquemecatl”, donde unas 10 personas bailaban y cantaban, quienes accedieron a suspender el festejo; las autoridades colocaron sellos de suspensión en el plantel educativo.



Otras cinco fiestas fueron canceladas en las colonias San José Jajalpa, Jardines de Santa Clara, Polígono I y dos en el pueblo de Guadalupe Victoria.



Además, dos establecimientos con venta de bebidas alcohólicas fueron suspendidos en Santa Clara Coatitla, uno de ellos con venta de pulque y cerveza.

También lee: "San Juditas puede hasta con el Covid"



Las autoridades municipales suspendieron por segunda vez la venta de bebidas alcohólicas en un microbús habilitado como bar móvil, en la colonia Barrio Nuevo Tultitlán..



Durante el recorrido, personal de Protección Civil auxilió a un hombre en avenida Jardines de Morelos, en la Sección Elementos, quien tenía herida con objeto punzocortante en mejilla y cuello, el cual relató que fue atacado por su amigo con el que ingería bebidas alcohólicas; el herido fue trasladado a un hospital.



Desde el inicio de la pandemia en marzo pasado y hasta octubre de este año, Ecatepec registra 11 mil 344 casos confirmados de Covid-19, con mil 827 personas fallecidas.



lr