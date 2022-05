Ebrard presume sus logros como jefe de Gobierno

En las últimas semanas, el canciller Marcelo Ebrard no dejó pasar una oportunidad de recordar los programas y acciones que echó a andar como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. A la par de sus actuaciones como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tan sólo en el mes de mayo compartió en sus redes sociales cuando inauguró el Paseo Dominical en Bici, la peatonalización de la calle de Madero, en el Centro Histórico, y la más reciente fueron las rutas del Turibús. Nos hacen ver que en la carrera hacia 2024, las corcholatas recurren a todas las estrategias para ganar adeptos y en este caso don Marcelo apela a la nostalgia.

Vigente, el delito de fraude familiar en CDMX

Le platicamos que en la Ciudad de México ya es penalizado, hasta con cinco años de cárcel, el llamado fraude familiar. El Gobierno capitalino publicó en una edición Bis de la Gaceta oficial, las reformas al Código Penal que avaló el Congreso capitalino para castigar a quien en el matrimonio o concubinato, sin informarle al otro, entregue a terceros bienes adquiridos durante la sociedad conyugal. La medida fue propuesta por el legislador morenista Nazario Norberto Sánchez, y avalada por la mayoría de los legisladores, pero fue hasta el viernes que se oficializó. Ahora, nos dicen, el reto será la instrumentación para aplicar la medida por parte de las autoridades y que quienes se vean afectados por esta problemática común en los hogares la conozcan y recurran a esta herramienta jurídica.

Nueva polémica en el municipio de Chimalhuacán

Un nuevo tema enfrascará ahora al actual ayuntamiento morenista de Chimalhuacán, que preside la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez, con el Movimiento Antorchista que gobernó el municipio los últimos 20 años. Se trata, nos dicen, del manejo de la basura y el tiradero. El incendio que se registró desde la noche del sábado en el basurero Escalerillas, y que durará por lo menos una semana en apagarse totalmente, habría sido intencional, acusó la edil, quien arremetió contra la gestión priista anterior porque no le dio el mantenimiento adecuado. Los Antorchistas, por su parte, denunciaron que el nuevo gobierno no atendió la emergencia con prontitud y acusan que no le ha dado un buen manejo al sitio. El conflicto entre morenistas y antorchistas está que saca lumbre.