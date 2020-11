Dueños de antros y bares bloquean vías

Ecatepec, Méx.— Empleados y propietarios de bares y restaurantes bloquearon durante cuatro horas varias vialidades del municipio para exigir al ayuntamiento que les permita abrir sus establecimientos, y argumentaron que no tienen ingresos para mantener a sus familias, pues llevan más de seis meses sin trabajar debido a la pandemia del Covid-19.

Aproximadamente 300 inconformes cerraron la circulación de la avenida Central en su entronque con la avenida R-1, así como el Circuito Exterior Mexiquense de manera intermitente.

El carril confinado de la línea 1 del Mexibús, en ambos sentidos, fue ocupado por los manifestantes, por lo que se suspendió el servicio.

Los usuarios del transporte articulado tuvieron que descender de las unidades, caminar sobre la avenida Central y encontrar otro medio de traslado para llegar a su destino final.

“No nos permiten trabajar, no se vale, todos tenemos familia por la cual ver y no es posible que no nos permitan laborar, que el señor Fernando Vilchis [alcalde de Ecatepec] haga lo posible, más bien lo imposible por dejarnos trabajar. Si no nos morimos de la enfermedad nos vamos a morir de hambre”, declaró Yolanda González, empleada.

Los dueños de esos negocios afirmaron que realizaron adecuaciones para que les permitieran abrirlos, como sucede con las grandes cadenas comerciales, pero eso no ha ocurrido.

“Vivimos una situación muy difícil, los grandes restaurantes y bares sí pueden operar, nosotros también queremos hacerlo y contamos con las medidas necesarias”, contó Carlos García, mesero de uno de los restaurantes.

El gobierno municipal informó que no existen condiciones sanitarias para permitir la reapertura de bares, cantinas y centros nocturnos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, debido al repunte en el número de contagios, por lo cual se analiza la posibilidad de regresar al semáforo epidemiológico rojo.

Ante la protesta, las autoridades municipales dieron a conocer que no están en contra de las actividades comerciales, pero la concentración de personas y la venta de alcohol representan una situación de alto riesgo.

Durante la pandemia, que inició en marzo pasado, Ecatepec ha suspendido 196 establecimientos, entre centros nocturnos, bares y chelerías, por la venta de bebidas alcohólicas, no obstante las restricciones recomendadas.

Muchos sitios carecían de las autorizaciones correspondientes para operar y encargados y clientes no cumplían con las medidas sanitarias.

Después de cuatro horas de bloqueos, fue liberada la circulación, al acordar autoridades e inconformes, instalar una mesa de diálogo.