Dos semanas y contando, sin vacunas para niños en CDMX

Debido al retraso en la entrega de dosis pediátricas contra el Covid-19, a través del mecanismo Covax, la Ciudad de México lleva dos semanas sin jornada de vacunación, principalmente, para primeras dosis para menores de seis y cinco años, lo cual se complica pues la segunda semana de septiembre se cumple el plazo recomendado por Pfizer para aplicar la segunda dosis para los niños de ocho años. Hasta el momento, la Secretaría de Salud local, a cargo de Oliva López Arellano, no tiene fecha para reanudar la inoculación en los 55 centros de salud; sin embargo, no pierden la esperanza de buenas noticias antes de que concluya esta semana.

Morena busca impedir goles en su militancia

Nos cuentan que casi todos querían participar en las elecciones para renovar la dirigencia de Morena en la CDMX, incluso, hasta quienes no aparecieron en las listas oficiales de consejeras nacionales y estatales. Nos detallan que hasta el Salón D’ Luz, sede del Consejo de Morena, llegó Raquel Almanza, quien había votado en las elecciones del 30 de julio, pero fue bajada de última hora tras descubrirse que cuenta con varias carpetas de investigación abiertas por el delito de despojo. A pesar de no aparecer en las listas, Almanza quería participar en este proceso, pero le fue negada la entrada y como no queriendo se tuvo que retirar. Para evitar estas situaciones, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ya anunció candados y requisitos para los nuevos militantes. ¿Con esto se acabarán los goles?

Panistas crecen de cara a 2024

Nos platican que los resultados de la encuesta que publicó El UNIVERSAL sobre preferencias electorales rumbo a 2024 en la Ciudad de México cayeron muy bien con los panistas, pues, pese a lo que califican como “guerra sucia” por el llamado, por la propia fiscalía y autoridades capitalinas Cártel Inmobiliario, consideran que una buena parte de la ciudadanía parece anticipar que les dará su apoyo dentro de dos años. Incluso, nos refieren que el trasfondo de las acusaciones es que los alcaldes de Morena no salen bien calificados, contrario a los ediles de la alianza que tienen mejores evaluaciones, como el de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.