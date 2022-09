¿A dónde va el diputado del “avioncito”?

El diputado local Carlos Joaquín Fernández Tinoco renunció a la bancada del PRI en el Congreso capitalino y nos dicen que pese a que el legislador, que se hizo famoso por jugar con su comida como “un avioncito” en el recinto de Donceles, asegura que será independiente y no se sumará a ningún grupo parlamentario, en realidad no es así. Nos detallan que está imposibilitado legalmente de sumarse a otra bancada, pero seguramente lo veremos trabajando y votando muy de cerca de los perredistas donde, nos dicen, lo recibió muy bien el coordinador Víctor Hugo Lobo. Eso sí, en Morena mencionan que sí lo buscaron, pero don Carlos Joaquín no quiso sumarse con ellos pues, como manifestó, apoyará a la alianza opositora.

Que no hay persecución política en MH

Nos platican que en la reunión que hubo para atender la emergencia por el sismo del 19-S, con una magnitud de 7.7, en el C5, hubo también oportunidad para revisar otros temas. Nos dicen que al lugar acudieron dos alcaldes panistas, el de Benito Juárez, Santiago Taboada, y el de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, a quien, nos indican, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le comentó que no hay persecución política contra su administración, pero en el caso de su director jurídico sí había anomalías, por lo que lo invitó a trabajar en equipo y subsanar las fallas. Ahí la otra historia de la relación entre el Gobierno de la Ciudad de México y los alcaldes de oposición.

El gabinete de Sheinbaum avanza en el Consejo de Morena

Le contamos que en la elección de consejeros nacionales de Morena avanzaron muchos cuadros vinculados a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero en particular, nos hacen ver que varios integrantes de su gabinete lograron un espacio. De esta manera, se encuentra el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Alberto Ulloa, así como el encargado de despacho de la Secretaría Inclusión y Bienestar, Rigoberto Salgado. Y otros aliados capitalinos de la mandataria local, como Julio César Moreno, diputado federal, así como los alcaldes de Iztacalco, Armando Quintero, y de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil.