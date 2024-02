En la Ciudad de México, en el último año hubo una importante reducción en la cantidad de matrimonios entre los capitalinos y a la par, aumentaron los divorcios.

De acuerdo con datos del Registro Civil local, en 2023 se contabilizaron 25 mil 265 trámites de matrimonio, cifra que es mucho más baja que la de un año antes, pues en 2022 fueron 41 mil 26, lo que significa 38% menos.

En contraste, los divorcios pasaron de 2 mil 992 trámites en 2022 a 3 mil 10 el año pasado.

Crystel Guadalupe Arellano Moreno, titular de la Dirección General del Registro Civil, consideró que han aumentado los matrimonios “gracias a las campañas que hemos realizado para regularizar el estado civil de las personas y garantizar el derecho a contraer matrimonio de las personas que habitan en la Ciudad de México”, mientras que los divorcios “se han mantenido, ha dependido un poco los años que estuvimos en pandemia, ambos trámites disminuyeron por el contexto de la situación de salud”.

Lee también Cuando la violencia se disfraza de amor en los noviazgos

Según Arellano Moreno, la edad promedio en la que los hombres capitalinos contraen matrimonio es a los 38 años y las mujeres, 35. En 85% de los casos se casan en régimen de separación de bienes.

Antes de la pandemia de Covid-19, por la que muchos trámites se redujeron, en 2019, en el Registro Civil se contabilizaron 27 mil 429 matrimonios y 3 mil 271 divorcios, la cifra es relativamente similar a la de una década atrás, pues en 2009 hubo 32 mil 771 casamientos y 2 mil 726 separaciones.

Por otro lado, los matrimonios igualitarios (parejas del mismo sexo) han tenido un incremento en la Ciudad de México, tan sólo en 2023 se registraron 16 mil trámites, más que los registrados en 2022, cuando fueron 15 mil 789.

“El amor romántico se está quedando atrás”, afirmó Guadalupe Regina Dorantes Díaz, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, quien señaló que con los años el significado que se ha dado tanto al matrimonio como al divorcio “se ha resignificado” en la sociedad, lo que puede explicar que menos personas, particularmente de edades jóvenes, opten por no casarse, sin que esto signifique la desaparición de esta institución.

“Hoy en día la gente te dice, ‘¿segura o seguro que te vas a casar?’ O te dicen, ‘bueno, si no funciona te puedes divorciar’, lo que antes no era posible. El matrimonio ya no tiene el mismo impacto, porque el significado se ha resignificado. El significado de lo que era el matrimonio antes se ha resignificado, ahora es una organización diferente para las nuevas generaciones, así como lo es el divorcio”, explicó.

Lee también Día del amor y la amistad: “La tendencia es regalar los ramos buchones”, dicen locatarios del Mercado Jamaica

En entrevista con EL UNIVERSAL, la socióloga mencionó que la capital es un caso distinto al del resto del país, toda vez que por cuestiones culturales, en otras partes de México, sobre todo en provincia, los matrimonios no han disminuido, caso distinto para la capital del país, en donde diversos factores pueden influir para que las parejas dejen de optar por este trámite.

Sin embargo, comentó que también influyen otros elementos, entre los que destacó la “exacerbación del individualismo”, que va de la mano con la idea de privilegiar el “amor propio” y el consumismo que se da en las urbes, además de una falta de compromiso en las relaciones.

“Hay una gran cantidad de personas entre los 30, 40 y 45 años que vive sola; y a partir de que de esta vivencia en soledad [entendiéndose no como esta soledad romántica que parecía antes de forma negativa] en donde yo necesito mi espacio, en donde yo me compro mis cosas, en donde yo elijo mi estilo de vida, es cuando decimos que es una exacerbación del propio individualismo en el que vivimos las propias urbes por el consumismo, porque pareciera que hay una competencia en donde tienes que tener el mejor outfit, el mejor teléfono móvil. Y hay otros elementos más cualitativos, como la falta de compromiso”, indicó Dorantes Díaz.

Con motivo del 14 de febrero, el Registro Civil de la CDMX lanzó la primera campaña de matrimonios colectivos 2024, en la que las parejas que acudan a realizar este trámite se les condonará el pago de derechos por este concepto.