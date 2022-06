Diputados van por ocho magistrados para la CDMX

Nos cuentan que diputados del Congreso de la Ciudad de México, cuyo presidente de la Mesa Directiva es el morenista Héctor Díaz Polanco, alistan para el 8 de junio un periodo extraordinario de sesiones para sacar algunos de los pendientes que tienen, entre ellos, el nombramiento de ocho magistrados al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que preside Rafael Guerra. Los aspirantes, cuya lista remitió el Consejo de la Judicatura, serán entrevistados este 2 y 3 de junio, y entre ellos están propuestos Diana Carmona y José Luis Fernández Palacios. Ahora bien, veremos si los legisladores aprovechan para avalar otros temas en cartera, como los relativos a combatir la violencia de género o endurecer penas contra la discriminación.

¿Mano negra en falta de agua en Cuajimalpa?

Nos plantean que hay sospechas de que pudo haber “mano negra” detrás de las protestas por falta de agua en el Tianguillo, en Cuajimalpa, que incluyeron la toma de válvulas que afectaron el suministro a las comunidades de Cruz Blanca, La Pila y Acopilco. Nos detallan que hay un grupo que quiere controlar esos equipos, que en teoría deben ser operados por las autoridades de la alcaldía, para llevar agua a su comunidad aunque provoquen escasez en poblaciones vecinas. El tema, nos dicen, se agrava porque hay estiaje y pues no alcanza para todos. Lo que llama la atención es que la demarcación, a cargo del priista Adrián Rubalcava, lleva pipas al Tianguillo, pero ahí las rechazan. De ahí la duda sobre la actuación de esos grupos.

Pelean unidad de género en el instituto electoral del Edomex

La consejera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Karina Ivonne Vaquera Montoya, no quita el dedo del renglón y recordó que siguen en deuda con la creación de la Unidad Técnica que Atienda la Violencia Política en contra de las Mujeres, pese a que fue ordenada por la Legislatura local y todavía no está lista, entre otros puntos, por la resistencia de los propios integrantes del Consejo General del IEEM. Doña Karina afirmó que es muy probable que haya mujeres candidatas contendiendo por la gubernatura mexiquense el próximo año, y que la unidad deberá brindar atención no sólo a quienes se postulen, sino a precandidatas, mujeres defensoras de derechos políticos, servidores públicos y periodistas. Ahí está el pendiente.