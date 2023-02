Diputados del Edomex se reducen las jornadas de trabajo, ¿y el sueldo?

En el Congreso del Estado de México, para evitar que los 75 diputados falten a las dos sesiones ordinarias que hay por semana, los legisladores decidieron que sólo habrá una sesión. Si bien el líder de la Junta de Coordinación Política, el morenista Maurilio Hernández, dijo que es porque hay muchos temas que tienen que atender y es mejor reducir las jornadas para que no haya ausentismo, lo que llama la atención es que esto ocurre a unos meses de que arranque la campaña por la gubernatura del Estado de México. ¿Habrá algo más importante para los diputados que legislar? ¿Será que también se reducirán el sueldo de 149 mil pesos brutos que ganan cada mes?

Los alcaldes de oposición en las giras de Sheinbaum

La alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, fue la primera edil de la oposición en acompañar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en sus giras que comenzó esta semana para recorrer las 16 demarcaciones. Sin embargo, en el evento, doña Margarita no fue bien recibida por los asistentes, pues hubo abucheos y rechiflas en su contra, por lo que doña Claudia pidió respeto, y dijo que, si bien hay diferencias en algunos temas, ambas trabajan para todos. Ante ello, nos dicen que la secretaria particular de la Jefatura de Gobierno, Esthela Damián, ya invitó a todos los ediles, y nos comentan que, hasta el momento, no hay ninguna negativa para asistir, pero de último momento podría haber cambios, pues algunos quieren que se haga en un lugar específico y no en obras realizadas por el gobierno central. Veremos en los próximos días.

Sale a defenderse el contralor

Este jueves, en un video, el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano, salió a defenderse sobre críticas que ha recibido por haber pertenecido al grupo de abogados que defendió a los familiares de las víctimas en el colapso del Colegio Rébsamen y luego haber sido contralor. En su exposición, afirma que cuando decidió contender por el cargo habló con un integrante de cada una de las 19 familias que representaba, quienes le dieron el aval y mantienen buena relación. Dijo que el trabajo del área que encabeza se ha apegado a derecho y hay 14 expedientes de investigación relacionados con el sismo de 2017 y cuatro corresponden a exfuncionarios de Tlalpan. Los cuestionamientos han revivido, pero ¿qué habrá medido don Juan José para salir a defenderse?