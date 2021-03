Diputado de Morena arremete contra sus compañeros que buscan reelegirse

De nueva cuenta, el diputado local de Morena, Efraín Morales Sánchez, arremetió contra sus compañeros del grupo parlamentario, que buscan reelegirse en las próximas elecciones, “es el colmo de la vergüenza, pero es la misma servidumbre se vuelve a registrar”, acusó.



A través de su cuenta de Twitter, el polémico legislador criticó a los 32 diputados locales que buscan reelegirse y otros seis que van por una alcaldía; es decir, son 38 legisladores los contendrán el próximo 6 de junio, olvidándose de su labor parlamentaria.



“Es el colmo de la vergüenza. Fueron mediocres, ignorantes y consecuentemente improductivos. Los dueños del Congreso permanecieron impunes”, agregó al recordar que dejan más de mil 500 asuntos pendientes, “que no fueron capaces de resolver”, señaló.



Sin embargo, conminó a los capitalinos a que consideren el trabajo de estos 38 legisladores –23 de su partido--, de los cuales 18 buscan reelegirse y cinco más van por una alcaldía.



“Esperemos que la gente califique el pésimo desempeño de estas personas y decidan con conciencia por la mejor opción. Posdata: Que se ponga el saco a quien le quede. Pobre ciudad de México”, se lee en los tuits que están en su cuenta de la red social.



Cabe destacar que Efraín Morales se ha caracterizado es por ventilar todas las irregularidades y abusos de sus compañeros legisladores, como fue el caso de la Ley de Infancia Trans, en cuyo tema calificó de “ignorantes” a sus compañeros de bancada, “que promueven la Ley de Cambio de Género”, dijo



En esa ocasión, a través de sus redes sociales, el legislador difundió: “Los morenistas siguen haciendo gala de su ignorancia. No es posible que estando tan degradada nuestra sociedad por múltiples factores y culpables, ahora se sumen a degradarla más”, expresó a través de su cuenta de Twitter.



Destacó que no es posible que un niño de 11 años decida sobre su preferencia sexual y su nombre, “por lo que estos compañeros no merecen otro calificativo más que el de ignorantes”, asentó en su mensaje.



Además, el morenista presume ser el más productivo de la actual legislatura del Congreso local, pues pregona que ha presentado más de 200 iniciativas y puntos de acuerdo, pero el 99% han sido ocurrencias que quedaron en el olvido o duermen el sueño de los justos en comisiones.



