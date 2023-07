“A mí no me han agredido sexualmente porque no ando de ofrecida”, estas fueron las palabras que supuestamente utilizó una asesora del diputado local de Morena, Nazario Norberto, durante la discusión de un punto de acuerdo que solicitaba conocer los avances en la investigación que inició la legisladora panista, Luisa Gutiérrez, contra el morenista por supuestamente haberla agredido sexualmente.

Fue la diputada panista, Daniela Álvarez, durante la sesión de esta tarde, quien acusó a la asesora de haber lanzado estos comentarios y criticó su actuar.

Lee también Lluvias de este martes afectaron así a Periférico, Cuatro Caminos y Plaza Toreo

“Ahorita que me acerqué al agresor sexual escuché a una de sus asesoras… Elizabeth, la mujer que está vestido de negro, dijo que a ella nunca la han violentado porque no anda de ofrecida; es decir, las asesoras de Morena creen que las mujeres violentadas de esta Ciudad son porque son unas ofrecidas y no porque este gobierno les ha fallado y le ha dado la espalda”, aseveró.

Mientras la legisladora panista aseveraba esto, la asesora de Nazario Norberto negaba con la cabeza.

Este punto de acuerdo, que no fue considerado de urgente y obvia resolución por lo que fue turnado a comisiones, recuerda que fue la madrugada del 15 de diciembre de 2021, cuando se estaba terminando de discutir el Paquete Presupuestal 2022, cuando el legislador de Morena abrazó indebidamente a la diputada Luisa Gutiérrez, lo que la incomodó dado la forma en que se suscitó el abrazo.

Lee también Mujer enfurece y rompe equipo de cómputo en AICM; policías la detienen: VIDEO

Esta no fue la primera vez que le sucedía un comportamiento de ese estilo, señala el texto, sino que Nazario Norberto Sánchez, habría tenido ese comportamiento con ella, desde que era candidata a diputada local.

“A pesar de que la diputada Luisa Gutiérrez le pidió a la fiscal Ernestina Godoy llevar a cabo este proceso, conforme a la ley y de una mujer que pide justicia, hoy a más de un año de presentada la denuncia no hay un verdadero avance contra el comportamiento inadecuado del diputado Nazario”, indica este punto de acuerdo.





🚨Una de las asesoras de mi agresor sexual @NazarioNorberto, dice:



"A mí no me han agredido sexualmente, porque no ando de ofrecida".



Gracias a la diputada @DanyAlvarezca por denunciar, y evitar normalizar juicios, desde la ignorancia, que nos revictimizan a todas. pic.twitter.com/im2n4pClz8 — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) July 5, 2023