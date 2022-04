Detiene a 2 sujetos que por 10 años criaban perritos y los vendían en tacos en Tultitlán

Este descubrimiento se derivó de una denuncia que hicieron los vecinos de la colonia Mariano Escobedo, en el municipio de Tultitlán , Estado de México, luego de que el calor de los últimos días provocara un olor a fetidez que cada vez se hacía más insoportable y que emanaba de un domicilio de la calle Sostenes Rocha.

De acuerdo con los habitantes de la zona, desde hace 10 años empezaron a ver a dos hombres, con botas y mandil de carnicero que entraban y salían de ese lugar, el cual también fungía como criadero, y que aseguraban dedicarse a la venta de tacos en la CDMX.

Los residentes comenzaron a sospechar de ese lugar al percatarse de la cantidad de perros que había ahí y los que reportaban como desaparecidos en la zona. Pero hacer que las autoridades llegaran a ese lugar no fue de la noche a la mañana. Primero, los colonos acudieron a la Fiscalía.

“No nos hicieron caso, nos mandaron a la Fiscalía de Tlalnepantla, nos dijeron que no, que ahí es federal, que no se puede hacer nada, que fuéramos a Protección Civil, Protección Civil vino y no dijo nada”, comentó Fernanda, una vecina del lugar.

Fue hasta que algunos vecinos se unieron y decidieron bloquear la vía López Portillo, el pasado 19 de abril, para llamar la atención.

Con eso, la Fiscalía Regional por fin acudió al número 3 de la calle Sostenes Rocha. El domicilio, dividido en dos patios con tres cuartos cada uno, estaba lleno de basura, ropa regada, muebles, costales, tambos y láminas de asbesto.

Tras percatarse de las condiciones insalubres en que tenían a los perros y los hallazgos que hicieron, como encontrar huesos de esos animales o botes de ácido muriático, los agentes detuvieron a los dos hombres, identificados como Julio César “N” y Jorge “N”.

Casi 40 perros había en el predio; cinco fueron rescatados por la fundación Mundo Patitas, que apoyó a los habitantes en entregarles la custodia del resto de los canes. Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli, donde enfrentan los delitos de allanamiento de morada, maltrato animal y salubridad.



