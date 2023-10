Toluca, Méx. El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja reconoció que encontró una dependencia “infectada de corrupción que se debe sanar” y para ello llamó a los transportistas, los ciudadanos y la iniciativa privada para aliarse en una nueva ley de movilidad que ponga por encima el bienestar de la gente.

“Detectamos la corrupción en el tema corralones, concesiones, y no puedo decir más, pero en tela de obras grandes. Entonces la gobernadora me ha instruido iniciar con las observaciones, lo haremos en tiempo y forma como lo establece la ley, pero no vamos a dejar esto en cheque en blanco, vamos a exigir rendición de cuentas”, destacó.

Puntualizó que van a regular las concesiones a través de la ley, para ello van a realizar un nuevo censo en el que participen los empresarios, en donde se sientan con confianza y protección para hacer correcciones y presentar nuevos términos.

Sobre el tema de las extorsiones, afirmó que a partir del lunes abrirán una línea de denuncia a través de Facebook y WhatsApp, pues incluso en municipios alejados pueden acceder a este servicio y así comunicarse directamente.

En el caso de las autodefensas conformadas en el Valle de México, apuntó que van a realizar mesas de diálogo con los involucrados, junto con la Secretaría de Seguridad, será un gabinete especial.

