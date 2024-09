En la unidad habitacional Tlatelolco, fue puesto en marcha este miércoles el operativo de la alcaldía Cuauhtémoc, en el cual, expuso el jefe de Gobierno, Martí Batres, participan 3 mil 587 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, para intensificar la labor de seguridad y mantener a raya a la delincuencia, sobre todo en 6 colonias de esa demarcación.

Al anunciar el operativo, Batres detalló que el despliegue se llevará a cabo con 470 patrullas, 120 motopatrullas, 3 vehículos unimog, un helicóptero del agrupamiento Cóndores y dos canes.

“El despliegue de hoy, permitirá reforzar los patrullajes sobre todo en seis colonias: Santa María la Ribera, Guerrero, Morelos, Centro, Obrera, Doctores, entre otras, y de esta manera estamos consolidando el operativo número 17, en territorio, en la Ciudad de México”, enfatizó el mandatario.

Refuerzan seguridad en Cuauhtémoc con despliegue de más de 3,500 elementos. Foto: Especial

Batres sostuvo que este tipo de operativos territoriales, que se han llevado a cabo en las diversas alcaldías, han permitido desmantelar bandas delictivas, obtener información de inteligencia policial, así como reforzar la percepción positiva del trabajo en materia de seguridad, de las instituciones y del Gobierno capitalino, y contribuir a la disminución de los índices delictivos.

“Pero como esta tarea no termina nunca, no nos damos por satisfechos en ningún momento, seguimos trabajando. Estamos contentos por los resultados, pero todavía tenemos que seguir adelante y por eso realizamos estas acciones, para mantener a raya a la delincuencia, y no permitir de ninguna manera que la inseguridad vuelva a subir”, destacó.

En tanto, el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez, especificó que para el operativo en Cuauhtémoc se desplegarán 642 efectivos de la SSC, que se sumarán a los 2 mil 619 uniformados que actualmente hay en esa demarcación.

A su vez, el encargado de la FGJ, Ulises Lara, sostuvo que entre 2018 y 2023, se redujeron en casi 70% los delitos de alto impacto en la alcaldía Cuauhtémoc, pues mientras en 2018, el promedio mensual de dichos ilícitos era 797, en 2023 bajaron a 238.

