Deslave y volcadura deja tres lesionados

Atizapán de Zaragoza, Méx.— Autoridades de Protección Civil suspendieron la construcción de un nuevo desarrollo en la zona de Vista Esmeralda, donde un deslave y volcadura de un camión de carga generó daños a familias y automovilistas que transitaban por la carretera de la Presa Madín.

El deslave y la volcadura del camión provocó la caída de tierra y piedras que dañaron vehículos, lo que ocasionó pánico entre personas que transitaban por la carretera que une Naucalpan con Atizapán de Zaragoza.

La volcadura del camión, que habría caído de la construcción, generó el deslave de tierra y rocas, que dañaron dos vehículos y provocaron lesiones a tres personas, entre ellas un niño.

El chofer del vehículo torton, identificado como Gustavo, de 40 años, resultó con fractura en fémur. Mientras que el conductor de una camioneta X-Trail, color vino, de 55 años, presentó laceraciones en ambas manos, y un niño de un año que lo acompañaba sufrió abrasiones por los vidrios rotos.

“Oímos un estruendo y quedamos entre una densa nube de polvo, no sabíamos qué ocurría, pero sentimos mucho miedo, afortunadamente alcanzamos a frenar”, relató una conductora.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Atizapán de Zaragoza llegaron al lugar y dieron los primeros auxilios a los automovilistas y al niño que resultaron con lesiones, quienes decidieron esperar a sus aseguradoras.

La vialidad fue cerrada a la circulación durante el retiro de escombros a fin de evitar riesgos a los automovilistas.

El crecimiento urbano en esta zona parece que no tiene control, afecta no únicamente a las zonas que antes estaban llenas de árboles, además de que no hay garantía de que cumplan con estudios de impacto ambiental, con efectos negativos para la dotación de servicios como agua potable, drenaje y saturación de vialidades, señaló Etelvina Gil, de Ciudadanos Libres Organizados de Atizapán de Zaragoza.