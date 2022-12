Desfile de corcholatas en informe de Sheinbaum

Nos platican que el informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con motivo de su cuarto año en el cargo y arranque del quinto, sirvió para el desfile de las corcholatas para sucederle en el puesto en 2024. Ahí estuvo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, así como el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quienes se tomaron una foto juntos. También estaban la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien también ha sido mencionada para pelear la candidatura, y el secretario de Gobierno, Martí Batres. Por cierto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, esta vez no acudió, como lo solía hacer en los informes de gobierno como enviada del presidente Andrés Manuel López Obrador; se encontraba fuera de la Ciudad con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Surgen quejas por despidos en Morena

Nos cuentan que empezaron a surgir quejas sobre cómo se están procesando los acuerdos al interior de Morena en la Ciudad de México, que preside Sebastián Ramírez. Por ejemplo, nos cuentan que en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde no gobiernan, hay militantes que mandaron cartas a los dirigentes para quejarse de despidos del instituto político que consideran injustificados porque forman parte de la llamada Cuarta Transformación, y no les explican las razones. Otro caso es en Azcapotzalco, donde gobierna la oposición, donde se reportan despidos, pero ahí, sí hay señalamientos de que están dando las gracias a los simpatizantes del canciller Marcelo Ebrard.

Inconformidad en el TSJ por aguinaldos

Nos detallan que si no cambia la situación en las próximas horas, este martes habrá bloqueos y protestas del personal de juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Rafael Guerra, porque no les han pagado el aguinaldo como se habían comprometido las autoridades. Nos afirman que la fecha límite era este lunes 5 de diciembre, pero hasta la noche no había ocurrido, por lo que preveían manifestaciones para que les cumplieran con el pago. Por cierto, el miércoles 7 está programado el pago de los vales de fin de año. ¿Se logrará o seguirá la molestia entre los trabajadores?