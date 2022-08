De vocero a la presidencia de Morena en CDMX

Ahora sí, como se lo adelantamos en este espacio, Sebastián Ramírez, hasta ayer vocero de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está en camino de tomar las riendas de Morena en la Ciudad de México. Nos confirman que la fórmula que encabeza con la diputada local Lourdes Paz, quien busca la secretaría general, es la que está reuniendo a más consejeros —aún cuando no se publican las listas todavía— para ganar la mayoría en el congreso electivo del próximo domingo. Eso sí, nos cuentan, la tarea no será fácil, pero no porque no se reúnan los votos suficientes, sino porque hay inconformidad de grupos como los cercanos a Ricardo Monreal que harán vacío porque dicen que no quieren sumarlos. Así que si no pasa nada extraño en los próximos días, don Sebastián será el nuevo dirigente de los morenistas en la capital rumbo a 2024.

Y en el PAN dan luz verde a la alianza para el Edomex

Nos cuentan que el presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de México, Anuar Azar, anunció un paso para poder concretar la alianza electoral para la renovación de la gubernatura en 2023. Tras una reunión con el expresidente municipal de Huixquilucan y hoy líder de los diputados locales panistas en la entidad, Enrique Vargas, quien es la apuesta de los blanquiazules para la contienda, acordaron convocar al Consejo Estatal para autorizar el inicio de las mesas políticas y echar a andar la coalición con otros partidos políticos que, sin nombrar, se refiere al PRI y PRD. Así que, al parecer, otra vez el panismo mexiquense busca adelantarse y meter presión a los priistas.

El que no quita el dedo del renglón es Zepeda

Nos dicen que el senador emecista Juan Zepeda sigue muy activo para crear la infraestructura de la que carecía ese partido, principalmente en los municipios metropolitanos más poblados del Estado de México, de cara al proceso electoral de 2023, en el que se renovará el gobierno estatal. Nos comentan que aunque en diciembre la dirigencia nacional de MC definirá al que los representará en las urnas en junio próximo, todo apunta a que el exalcalde de Neza, que perdió en la elección de 2021 ante el morenista Adolfo Cerqueda, será el que lleve la representación naranja. Por eso es que desde que llegó a ese instituto político, luego de abandonar las filas del PRD, se dedicó a formar los comités municipales como dirigente estatal y actualmente ya tiene presencia en casi todo el territorio mexiquense para lograr la nominación.