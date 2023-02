De no tener un hogar, a ser el consentido de toda la cuadra

Nezahualcóyotl, Méx.— A Roberto, un perrito que deambulaba por las calles de Neza, los vecinos no lo querían, lo maltrataban y no lo dejaban que se acercara a su casa, pero gracias a las pláticas que sostuvieron con una organización protectora de animales, fue adoptado por la comunidad y ahora es el consentido de todos.

“Hemos tenido un impacto muy favorable de la misma sociedad, al grado de que ya en una cuadra a Roberto —que así le pusieron los vecinos—, hicieron un grupo de WhatsApp porque el perro duerme en cada casa. Antes comía croquetas, lo chistoso es que ahora ya no come croquetas porque la comida que le sobra a los vecinos se la dan a Roberto, que ya es un perro comunitario y antes nadie lo quería, solamente lo querían tres de la cuadra y ahora lo quieren todos”, contó Édgar Castillo Dubont, director ejecutivo de la Camada Nitin México.

Perro de nadie, perro de todos es un programa que la Camada Nitin México puso en marcha en municipios de la zona oriente, mediante el cual se busca que los habitantes de cada cuadra adquieran el compromiso de cuidar de los animales que deambulan en las calles, la mayoría de ellos en busca de comida y cobijo.

“Perro de nadie, perro de todos va enfocado hacia la sociedad con la temática del control ético de los animalitos, como gatos y perros, ya que es una sobrepoblación que no es medible. Este proyecto es para generar tres cosas: la educación de la tenencia responsable de los animalitos, la conciencia y empatía de que son seres sintientes y para tener un censo correcto, ya que no hay algo que mida este problema social porque es inmedible”, explicó.

A través de este proyecto, los perros que no tienen dueño los hacen comunitarios, los esterilizan, vacunan contra la rabia y hacen un acuerdo de paz con los vecinos.

Este esquema, que incluye la esterilización de todos los canes que andan en la vía pública, ha tenido buenos resultados en países europeos, donde se ha convertido en una actividad cultural, que ha permitido inhibir su reproducción en las calles.

“Es un modelo que viene de Turquía, de Holanda y de Inglaterra, en esos países no hay perros de la calle, se llaman perros comunitarios, la idea es esterilizar y llevar un registro de todos los que hay hoy en día en el municipio, les vamos a poner un collar que nos va a permitir llevar un censo de todos esos chaparritos peludos”, comentó Castillo Dubont.

Buscan apoyo

La primera etapa de este proyecto incluye crear conciencia de la población para que acepten a los canes como parte de su entorno social, que necesitan cuidados y atención; en una segunda acción, personal de esta protectora de animales y voluntarios recorren los cuadrantes de cada colonia para ubicar a los que viven en situación de calle e iniciar con una esterilización, vacunación y desparasitación masiva.

“Todos los vecinos van a cuidar de ese perrito que va a estar en esa área endémica, y ya no lo van a envenenar, no lo van a maltratar, no se la va a dar el estereotipo de que es un perro agresivo”, mencionó Édgar Castillo.

La agrupación planea colocarles un collar distintivo a los animales que ya han sido esterilizados, vacunados y desparasitados, lo que les permitirá hacer un censo en Ciudad Neza de los que andan en las calles. A futuro, también buscan colocar un chip para tener un mayor control.

Para extender este programa piloto Perro de Nadie, Perro de Todos a otros municipios mexiquenses la protectora de animales Camada Nitin Neza busca donativos económicos y en especie, así como la participación de pasantes y médicos veterinarios para realizar las esterilizaciones masivas. Aunque han tocado las puertas de los gobiernos locales no han tenido éxito.

El año pasado efectuaron 8 mil 600 esterilizaciones con animales de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en las áreas limítrofes de esos dos municipios de la zona oriente del Valle de México.

“Hemos sacado un censo entre perros domésticos y comunitarios. ¿Por qué atacamos zonas limítrofes? Porque los perritos brincan de municipio en municipio, ahora estamos por iniciar un proyecto en la colonia El Sol de Neza junto con otras dos colonias que están pegadas al canal de aguas negras y son perros ferales, la idea es capturar, esterilizar y censar”, dijo Castillo.

El 70% de los perros que han sido esterilizados en el área donde lleva a cabo la labor la agrupación defensora de animales son animales de la calle, lo que es una cifra elevada.

En las calles donde han ido a crear conciencia entre los vecinos se han colocado casitas hechas a mano para que los perros puedan dormir, descansar o protegerse de las bajas temperaturas.

Educación y empatía

No hay un censo en Nezahualcóyotl ni en los municipios de la región para saber cuál es la población canina, ni de ningún otro animal, pero la Camada Nitin Neza considera que el problema es inmenso porque las autoridades no se han dedicado a realizar políticas públicas para solucionar la situación, principalmente en las localidades más pobladas de la metrópoli.

“Se está controlando éticamente la sobrepoblación, anteriormente los gobiernos lo que hacían era capturar, sacrificar y listo, para ellos es lo más rápido. Pero de nada sirve esterilizar si no educas y no creas conciencia en el ciudadano, tiene que ir amarrado de la mano, porque puedes esterilizar al perrito, pero nada más lo dejan ahí, pero no tienen la empatía de ponerle el agua con la comida y eso es lo que estamos haciendo nosotros”, destacó el activista.

Según las estimaciones del gobierno de Neza, hay aproximadamente 100 mil perros que deambulan en las calles del segundo municipio más poblado del Estado de México.

En los últimos meses se ha incrementado el número de mascotas abandonadas y la violencia contra ellas se ha agudizado durante la pandemia. Además, hay muchos perros de raza que son abandonados por sus propietarios en las calles de Neza y de municipios vecinos, lo que ha agravado la situación.

Pit bull, husky, schnauzer, maltés y labrador son algunas de las razas de los canes que son dejados a su suerte por las familias que los adquirieron, muchos de ellos por moda.

El diagnóstico que ha efectuado la organización protectora de animales ha revelado que en las familias donde se presenta violencia entre sus integrantes se extiende también hacia las mascotas que viven con ellos, lo que se traduce en maltrato y sufrimiento para los canes o felinos que forman parte de ese núcleo.

La Camada Nitin Neza busca más apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno porque la sobrepoblación de animales en las calles es un problema de salud pública que no ha sido atendido como debería de ser y se agudiza cada vez más.