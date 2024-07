Problemas respiratorios persistentes como tos, flemas o dificultad para respirar son algunas de las secuelas que presentan los pacientes que acuden a la Clínica de Enfermedades Respiratorias y Secuelas post Covid-19 de la CDMX, en la que se brinda rehabilitación pulmonar de forma gratuita.

Concepción Villela Vidal padeció Covid-19 hace algunos años y quedó con secuelas respiratorias, lo que la llevó a esta clínica, ubicada en Venustiano Carranza, donde ha recibido atención médica y rehabilitación que le ha ayudado a mejorar notablemente sus síntomas.

“Tuve Covid, pero gracias a Dios lo superé —porque tengo diabetes, tengo muchas enfermedades—, logré salir, pero yo creo que quedé con secuelas porque me he enfermado mucho de los pulmones, seguido [tengo] tos y flemas”, contó la paciente a EL UNIVERSAL.

A poco más de seis meses desde la apertura de la clínica, la primera en su tipo en la capital, entre 20 y 30 pacientes que presentaron secuelas tras padecer dicha enfermedad, principalmente dificultad respiratoria o tos, han recibido atención en este espacio y todos han evolucionado “con mucho éxito”, precisó Romeo Adalid Martínez Cisneros, director de la jurisdicción sanitaria de Venustiano Carranza.

“Hoy su problema respiratorio inicial ya no es igual, muchos de ellos se quedaban en su casa y no hacían nada de ejercicio, no alcanzaban ni siquiera a llegar a la tienda y ahora refieren que ya pueden caminar, dicen ‘ya puedo subir escaleras, ya voy a mi trabajo con más calma, ya no tengo que esperar el Uber’. Tenemos a ese tipo de pacientes”, explicó.

En entrevista, el funcionario señaló que en la clínica se revisa “a todos aquellos pacientes que tienen alguna secuela post Covid-19, a veces no la encuentran, tienen problemas respiratorios, tienen tos o a veces por crisis asmática les da otro tipo de alteración donde se ve afectado el sistema respiratorio y no saben qué es”.

Desde el área de rehabilitación de la clínica, el experto mencionó que algunos de los pacientes llegan con historias similares.

“[Dicen] a mí me dio Covid hace un año o hace dos y desde entonces he permanecido con tos, tengo problemas respiratorios, me canso al subir escaleras’”, contó.

A casi cinco años del primer caso de Covid-19 que se detectó en la Ciudad de México, aún hay quienes viven con secuelas o cuyas vidas no volvieron a ser las mismas.

En ocasiones, la dificultad para respirar es tal que los afectados se volvieron dependientes de oxígeno o no pudieron volver a realizar actividades diarias como salir de casa o subir escaleras.

A Jazmín Carmona Medina, de 39 años, quien sufrió Covid cuando llegó a México la variante delta, las secuelas respiratorias que dejó la enfermedad fueron tan severas que le impedían salir de su domicilio o caminar sin un tanque de oxígeno.

“Llegué muy mal, con bronconeumonía, no habían abierto, era el segundo día de la clínica, no podía ni respirar, entré porque el doctor me vio tan mal. Me mandaron a hacer inhaloterapia con medicamento y ahí me tuvieron como una hora. Sentía que me moría, porque los hospitales de alrededor no me querían aceptar porque iba muy mal”, compartió a este medio.

La paciente explicó que antes de padecer Covid-19 —enfermedad que se llevó la vida de su padre—, ella estaba “1000% sana” y sin enfermedades de ningún tipo, pero tras haber sufrido el contagio, no pudo regresar a la normalidad.

“Mi pulmón derecho quedó muy afectado, en la radiografía se veían como lunares blancos y me costaba mucho, exageradamente, respirar por mi cuenta. Me estuvieron dando inhaloterapia, ejercicios y en estos meses regresó mi vida, no a 100%, pero ahora ya puedo hasta comer una nieve sin temor”, dijo Jazmín.

Para ingresar a la clínica el único requisito que se solicita a los pacientes es presentar un formato de referencia en el que su médico de algún centro de salud, del IMSS, ISSSTE o particular indique que tienen algún problema para ser canalizados a este espacio.