Cumplimentan nuevas órdenes de aprehensión contra integrantes de Okupa que agredieron a una mujer

La Fiscalía capitalina dio a conocer que cumplimentó tres órdenes de aprehensión más en contra de las jóvenes integrantes de la organización Okupa , detenidas el fin de semana pasado y que por más de 9 meses se adueñaron del edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ubicado en la zona centro.

Al delito de narcomenudeo, se le sumaron los de robo agravado y daño a la propiedad en pandilla.

Según la dependencia investigadora, en seguimiento a trabajos de campo y gabinete, elementos de la PDI se trasladaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde tras identificarlas plenamente, y luego de la lectura de sus derechos constitucionales, notificaron a las tres mujeres del mandamiento judicial vigente en su contra, solicitado y obtenido por el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, adscrita a la Coordinación General de Investigación Territorial.

Agreden a conductora

De acuerdo a la investigación de la FGJCDMX, varias mujeres interceptaron a la víctima y le exigieron dinero para permitirle continuar su trayecto en el vehículo que tripulaba; al no satisfacer la demanda, la víctima fue despojada de su teléfono celular y su automóvil fue vandalizado.



La situación jurídica de las feministas se complica, pues no se descarta que más víctimas agredidas por ellas y no "cooperar" a la causa las denuncien por hechos similares.

