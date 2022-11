Cuidan hasta la coma para que Mi Beca para Empezar esté en la Constitución de la CDMX

Le contamos que luego de que se tenía previsto subir, el pasado jueves, al pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa para elevar a rango constitucional el programa Mi Beca para Empezar y la Escuela es Nuestra, esto no ocurrió.

Lo que nos comentan desde el Palacio de Donceles es que no es que Morena no contara con los votos suficientes para avalar la iniciativa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sino que cuidaron hasta el tema del tiempo para no incurrir en ningún problema técnico que echara abajo tal tema.

Así, nos dicen que si bien se aprobó en Comisiones el viernes 11 de noviembre, los tiempos estaban muy justos, porque se empezó a circular hasta el martes y para el jueves no se cumplían las 48 horas.

Por ello, para evitar cualquier tema, prefirieron lanzarlo esta semana y nos dicen que es muy probable que el dictamen se enliste en la sesión de mañana martes para que ya salga este tema, que es insignia de la jefa de gobierno y que Morena ha estado empujando, aún con las observaciones del PAN y PRD.