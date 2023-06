La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas anunció el retiro definitivo del comercio en vía pública en la Plaza Río de Janeiro, en atención a las demandas de vecinas y vecinos de la colonia Roma, además de considerarlo como un espacio público para recreación familiar.

La demarcación apuntó que este 7 de junio se instaló una nueva mesa de diálogo y negociación con los colectivos feministas.

Señaló que a partir de este viernes 02 de junio, en la Plaza de Río de Janeiro, los colectivos feministas ya no se podrán instalar porque “las vecinas y vecinos están cansados de que haya comercio en dicha área recreativa”.

Leer también: Sandra Cuevas y Margarita Zavala recorren Casa del Migrante Cuauhtémoc

Indicó que los vecinos de la colonia Roma, quieren su espacio público liberado y nosotros como autoridad debemos atender la denuncia ciudadana pero además la normativa de la Alcaldía no permite el comercio en parques, plazas y jardines.

Sandra Cuevas expresó que se han hecho exhortos para que los colectivos feministas sean reubicadas, sin embargo ampliaron el número de días que utilizaban para comercializar sus productos en dicha plaza (jueves, viernes, sábado y domingo).

Foto: Especial

Asimismo, dijo, se ratifica que “estamos por el diálogo y contra la violencia de cualquier tipo “pero tampoco vamos a permitir que los colectivos se reinstalen, solo estamos recuperando un espacio público que le pertenece a niñas y a niños”.

Detalló que será este 7 de junio cuando se retome el diálogo con el colectivo Zetian encabezado por Yanet N en las instalaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Leer también: “Todos seamos voces críticas”: Sandra Cuevas reinaugura Rotonda de los Locutores en la Plaza San Juan

La Ley Orgánica de Alcaldías prohíbe la instalación comercial en la vía pública

De acuerdo a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; artículos 1, 2 fracción VI, 17, 19 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; el Manual Administrativo de la Alcaldía Cuauhtémoc, se les notificó a los colectivos feministas que se instalan en la Plaza Río de Janeiro que no pueden comercializar en la zona.

Se solicitó que no se realice la ocupación de la vía pública, si no se cuenta con documento que acredite la autorización y/o permiso correspondiente vigente, con lo cual se de cumplimiento a la normativa existente relacionada con el uso aprovechamiento y supervisión de la vía pública a saber el Acuerdo 11/98 mediante el cual se emite el “Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y los criterios para la aplicación de las cuotas por concepto de aprovechamiento por el uso o explotación de Vías y Áreas Públicas para realizar actividades mercantiles.”

Foto: Alcaldía Cuauhtémoc

Lo anterior fue publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el dieciséis de febrero de 1998; apercibiéndole que de no contar con autorización para el aprovechamiento del bien del dominio público de uso común, NO PUEDE COLOCARSE Y EN CASO DE que se negará a cumplir el acto o no lo cumpliere, a través de la visita de supervisión inmediata que se realice, con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se procederá a su remoción, quedando obligado el propietario, poseedor o tenedor a pagar los gastos de ejecución en que hubiere incurrido la Administración Pública de la Ciudad de México.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

sp