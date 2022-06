Cuestan diputados 397 mdp al año; labor legislativa, con atraso

Los diputados locales reciben anualmente, al menos, 397 millones de pesos por realizar su trabajo legislativo, es decir, 6 millones 19 mil pesos cada uno, mientras que tienen un atraso de 93% en la aprobación de dictámenes y puntos de acuerdo presentados.

De acuerdo con información obtenida a través de solicitudes de información realizadas por EL UNIVERSAL, los 66 legisladores del Congreso capitalino perciben anualmente por concepto de dieta 57 millones 508 mil 941 pesos; por prerrogativas y apoyo a la gestión legislativa otros 296 millones; por la operación de su módulo de orientación y quejas ciudadanas 37 millones 366 mil 560 pesos más, y de gratificación anual tienen 6 millones 389 mil 882 pesos.

Así, mensualmente cada uno cobra un dieta neta de 52 mil 752 pesos y se les entregan 47 mil 180 pesos para el funcionamiento de sus módulos legislativos, el cual se desglosa de la siguiente manera: 7 mil pesos por gasto de operación del módulo, 10 mil 180 pesos por gasto de atención ciudadana y 30 mil pesos por arrendamiento o comodato.

Leer más: Localizan a una adolescente en Metro Observatorio reportada hace 5 años como desaparecida en Naucalpan

También se les otorga un apoyo a la gestión legislativa de 74 mil 500 pesos al mes. En total, para este año se designaron 59 millones 4 mil pesos para este rubro, los cuales se reparten a cada uno de los congresistas.

En promedio, cada mes reciben 299 mil 237 pesos por concepto de prerrogativas. Para este ejercicio fiscal se tienen asignados 236 millones 996 mil pesos para esta partida. No obstante, la distribución se realiza de manera discrecional, de acuerdo con cada grupo parlamentario.

Cada legislador percibe una gratificación anual de 96 mil 816 pesos, según se establece en la información obtenida vía transparencia por este diario.

En total, este recurso equivale a 24.8% del presupuesto asignado para el Congreso de la CDMX en 2022 (mil 600 millones de pesos), que ha ido a la baja en los últimos años.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señala que el Poder Legislativo local es el más caro del país.

El diputado del PAN, Gonzalo Espina, afirmó que el Congreso vale lo que cuesta, y recordó que año con año se le ha venido recortando presupuesto.

“Se puede decir que son miles de millones de pesos, sí, pero recordemos que este recurso no es sólo para una persona, ahí trabajan bastantes personas, de ahí comen cientos de familias que hacen su trabajo. El trabajo del Congreso no debe medirse en dinero, sino en productividad, pero Morena no ha querido trabajar”, apuntó el legislador blanquiazul.

Leer más: Suegros de Karen Itzel habrían sustraído a su hijo de 4 años: Fiscalía CDMX

La productividad

Servicios Parlamentarios del Congreso capitalino informó a EL UNIVERSAL que durante el primer año de la II Legislatura se presentaron 954 iniciativas y 864 puntos de acuerdo, de los cuales se han aprobado en el pleno 126 asuntos (75 iniciativas y 34 puntos de acuerdo, 12 medallas al mérito y cinco nombramientos).

Las omisiones o comités que tienen más dictámenes aprobados y subidos al pleno son las de Medio Ambiente y Administración y Procuración de Justicia, con 10 cada una. En contraste, las de Atención a Víctimas, Desarrollo Metropolitano, Personas Migrantes, Planeación del Desarrollo y Salud no han dictaminado nada desde septiembre de 2021.

Ante esto, Guadalupe Morales, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, negó que haya una parálisis legislativa.

“Lo que teníamos nosotros como agenda legislativa de este año lo cumplimos, (...) hemos visto siempre el vacío en el PAN (...); ellos no asisten a comisiones, su prioridad es estar en redes sociales”, argumentó.