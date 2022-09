¿Cuánto es lo máximo que pueden cobrar las ambulancias sociales y privadas en CDMX?

Como parte de la regulación de ambulancias, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) publicó las Tarifas Máximas para los Servicios de Traslado y Atención Médica Pre Hospitalaria e Interhospitalaria a las que deberán sujetarse las ambulancias del sector social y privado que circulan en la capital, los cuales van desde los mil 800 hasta los 8 mil 500 pesos.



De acuerdo con la publicación en la Gaceta Oficial, la cual entrará en vigor el martes 27 de septiembre, indica que los precios máximos son con la finalidad de evitar los cobros excesivos, y recordó que existen 639 vehículos registrados ante la Dirección de Transporte de Carga Especializado de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, como unidades de servicio de transporte de pasajeros especializado en su clasificación como ambulancias.



Así como, por tipo de propietario existen un total de 95 oferentes privados, que agrupan 449 vehículos registrados como ambulancias, es decir, el 70.3%.

Mientras existe un total de 12 oferentes públicos, que agrupan 190 de los vehículos registrados como ambulancias, es decir el 29.7%; encabezando dicha cifra la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México con 111 unidades.



No obstante, existen proveedores o prestadores que no persiguen fines de lucro, por lo cual, la oferta sensible a la fijación de una tarifa máxima, la componen un total de 74 oferentes, que en la especie son los que sí persiguen este fin lucrativo y que concentran 421 unidades de las 639 registradas como ambulancias, representando el 65.9% del total del parque vehicular con la actividad de interés.



Costos para atención

Para la atención de urgencias, las ambulancias del sector social y privado podrán cobrar por ambulancia de traslado en la CDMX 3 mil 300 pesos sin médico especialista y hasta 4 mil 600 pesos con médico.



Mientras que, el traslado fuera de la CDMX costará un máximo de 4 mil 600 pesos sin médico y 6 mil 100 pesos con médico especialista.



La ambulancia de urgencias básica dentro de la ciudad costará 4 mil pesos sin médico y 5 mil 300 con médico especialista; y fuera de la CDMX será de 5 mil 300 y 6 mil 800, con médico o sin médico especialista, respectivamente.



Mientras tanto, la ambulancia de urgencias avanzados es de 5 mil 500 pesos a 6 mil 800 pesos dentro de la capital y fuera de la Ciudad de México costará de 6 mil 800 a 8 mil 300 pesos.



Asimismo, la ambulancia de cuidados intensivos tiene una tarifa máxima dentro de la capital de 8 mil 500 pesos y fuera de la capital es de 9 mil 800 pesos.



Por otro lado, si la atención es programada, la ambulancia de traslado puede costar de mil 800 pesos a 3 mil 300 pesos o hasta 4 mil 600 pesos si es fuera de la capital del país.





La ambulancia de urgencias básicas tiene una tarifa máxima de 2 mil 500 a 4 mil pesos y si es fuera de la CDMX puede llegar a los 5 mil 300 pesos.



La ambulancia de urgencias avanzadas costará de 4 mil a 5 mil pesos y con traslado a otro estado puede llegar a los 7 mil 300 pesos.



Respecto a la ambulancia de cuidados intensivos tiene un precio máximo de 8 mil 500 pesos en la capital y con traslado a otro estado.



Cabe recordar que la Agencia de Protección Sanitaria será la encargada de verificar y, en su caso, calificar las irregularidades e imponer las sanciones administrativas correspondientes. Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevará a cabo los procedimientos para poner a disposición de la Agencia de Protección Sanitaria, a quienes hayan infringido las disposiciones de tránsito.

