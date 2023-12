La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco) estimó que la celebración de la Virgen de Guadalupe dejará una derrama económica de 238 millones de pesos.

El titular de la dependencia, Fadlala Akabani, explicó que no es una derrama económica tan alta porque el turismo religioso que llega a la Ciudad este 12 de diciembre, no pernocta en hoteles, sino en los alrededores de la Basílica de Guadalupe.

“¿Por qué no es una cifra tan alta? Porque el tipo de turismo que celebra esta actividad religiosa, por lo general no pernocta o pernocta alrededor de la Basílica de Guadalupe, por lo que no genera una derrama en las unidades económicas alrededor de este centro religioso, por lo tanto, es un turismo de un día, es una pernocta de un día, día y medio a lo máximo, y prácticamente muchos de ellos traen sus propios alimentos y se retiran inmediatamente. Entonces, el cálculo es en relación a las festividades de la Virgen de Guadalupe por 238 millones de pesos”, dijo.

La alcaldía Gustavo A. Madero informó que, como cada año, entregará tarjetones vehiculares a vecinas y vecinos que residen en el perímetro que permanecerá cerrado en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

Esta entrega es totalmente gratuita, las y los vecinos interesados, podrán solicitar el tarjetón del 4 al 7 de diciembre de 10:00 a 16:00 horas, en los cuatro puntos que se habilitarán para la entrega.

