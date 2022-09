Crónica. Reclamos y gritos, así fue el último día de Héctor Díaz-Polanco al frente de Mesa Directiva

La última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México fue un fiel reflejo de lo vivido en los últimos meses: críticas de la oposición por la conducción de la Mesa Directiva, encabezada por el diputado de Morena Héctor Díaz-Polanco.

Durante lo trabajos, que iniciaron casi dos horas tarde, el legislador del PRD Jorge Gaviño recriminó al presidente de la Mesa Directiva su actuación y resolución en el caso del expediente sancionador en contra de la jefa de gobierno, pues solo consultó a un abogado, que es el Director Jurídico del Congreso.

“Usted tenía la obligación de dar a conocer y someter, en su caso, esa sentencia al Congreso, al pleno de la Comisión Permanente, no al pleno de su Mesa Directiva solamente. El que puede decir si hay una sanción o no es el Congreso, no el representante que no tiene facultades para determinar si hay una sanción no”, expuso desde su curul.

Recordó que el Artículo 65 de la Constitución sí atribuye facultades al Congreso para sancionar a servidores públicos. No obstante, cabe recordar que la Mesa Directiva se declaró incompetente para aplicar una sanción a la mandataria capitalina.

Como respuesta, Héctor Díaz-Polanco precisó que los dichos de Gaviño son una cadena de falsedades e imprecisiones mal intencionadas, a lo que el legislador perredista intentó contestar con gritos desde su curul.

“Diputado Gaviño, yo lo escuché con absoluta buena educación y no le interrumpí, le ruego que me escuche sin interrupción, por favor, no pierda el control, diputado Gaviño, tranquilícese; ahorita le mando un té de tila, si le hace falta”, apuntó el legislador de Morena.

Díaz-Polanco le argumentó a Gaviño que parece que él piensa que es el pleno del Congreso, “y como no se le consulta a usted, usted supone que con esto se viola el principio de consultar al pleno”.

Recordó que en pasadas legislaturas es la Mesa Directiva la que ha decidido sobre sentencias enviadas por los tribunales electorales. “Así que este presidente, ni esta Mesa Directiva ha inventado este canal para atender el asunto”.

Asimismo, le pidió que se dirija a la presidencia de la Mesa Directiva con respeto.

“Y por favor le voy a pedir, porque ya lo escuché hablando del presidente de la Mesa Directiva en una de las reuniones de la Jucopo en términos de ‘ese señor’, de manera irrespetuosa, le voy a sugerir que no se refiera al abogado, director general jurídico de este Congreso como ‘a un abogado’, ese señor, ese ‘un abogado’, es el director legal de este Congreso en materia jurídica y es por eso que se consultó a ese funcionario legal de este Congreso, más respeto para los servidores del Congreso de la Ciudad de México”, sostuvo.

Para calmar los ánimos, la diputada Guadalupe Morales solicitó que, por respeto a los diputados que sí llegaron a la hora pactada, se avanzara con el orden del día.

Tras desahogar la totalidad de los puntos enlistados en el orden del día, el presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de clausura correspondiente a los trabajos de este Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura.

Inmediatamente, el legislador citó a la sesión preparatoria de mañana para elegir a la Mesa Directiva del primer periodo ordinario del Segundo Año de Legislatura, que habrá de encabezar los trabajos legislativos del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023.

Así fue el último día de Héctor Díaz-Polanco al frente de la Mesa Directiva.



