Crisis en la UACM

El pleito entre los integrantes del Consejo Universitario y el todavía rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Galdino Morán López, sigue y no se le ve fin. Le contamos: don Galdino, quien fue destituido en julio pasado como rector por presuntos manejos irregulares con el presupuesto, pues siempre no lo fue. El tema es que después de dicha acción, como había pendientes administrativos, le pidieron “aguantar” en el cargo mientras estos concluían. Sin embargo, Morán prevé que hoy si le hagan efectiva la destitución cuando sesione el Consejo Universitario. Pero no crea usted que este es el fin de la historia. Ahora el rector dice que se va a amparar y luchará con todo para conservar el cargo. Por cierto, en el horizonte, nos recuerdan, está la negociación del presupuesto para el próximo año. ¿Quién salva a la UACM?

Responde empresarios de Publicidad Exterior a la Ciudad de México

Nos comentan que luego de que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que encabeza Ileana Villalobos, empezó a retirar anuncios espectaculares de las azoteas, que son irregulares, empresarios del sector han iniciado una campaña al parecer de resistencia y han colocado mensajes con la leyenda “UNIDOS + FUERTES #JUNTOS POR MÉXICO” en anuncios instalados en diversas vialidades de la capital del país. Lo que nos comentan es que muchos de estos son de empresas que no representan ni 10% del mercado de este sector, pero sí a 60% de los espectaculares irregulares que se ubican sobre inmuebles.

La rasurada del padrón del PRI en la capital

Nos platican que para el próximo domingo, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realice la elección de su futuro dirigente, los militantes tricolores de la capital llegarán con un padrón rasurado. Y es que nos dicen que de los 70 mil que se registraron, ya sea nuevos o de refrendo, en total quedaron 25 mil sin que hubiera mayores explicaciones. Aun así nos dicen que los cercanos al grupo del expresidente tricolor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que son quienes tienen más fuerza territorial, están apoyando a Alejandro Moreno.

¿Armonía morenista?

Dicen que los problemas son más fáciles de resolver cuando todos los integrantes son del mismo bando, por eso siete alcaldes del Valle de Texcoco, todos de Morena, firmaron un convenio intermunicipal de seguridad esta semana. Nos señalan que el acuerdo que signaron entre ellos la edil de Texcoco, Sandra Luz Falcón, les permitirá a los policías de esas localidades realizar persecuciones de delincuentes en esos territorios. El funcionario federal que atestiguó el evento fue el delegado regional Francisco Vázquez Rodríguez, texcocano e integrante del grupo político del senador Higinio Martínez Miranda. A ver si se mejoran las condiciones de las corporaciones policiales, pensaron algunos asistentes.