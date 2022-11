Crece robo de motos en la Zona Metropolitana

El robo de motocicletas, en muchos casos con violencia, registró un incremento de más de 21% en el Estado de México y de 7.69% en la Ciudad de México, donde destacan el municipio de Ecatepec, con 555 unidades robadas, y la alcaldía Iztapalapa, con 372, de acuerdo con un análisis realizado por EL UNIVERSAL con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el Estado de México cada día se reporta el hurto de 22 motocicletas, toda vez que de enero a octubre de este año ladrones se llevaron 6 mil 524 motos, cifra 21.5% mayor al mismo lapso del año pasado en que fueron reportadas ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense 5 mil 368.

Entre los municipios con mayor número de robos está Ecatepec, con 555; le sigue Toluca, 386; Nezahualcóyotl, 366; Chalco, 351; Naucalpan, 282; Tecámac, 240; Coacalco, 208, y Tultitlán, con 204 denuncias.

Continúa Tlalnepantla, con 188 hurtos; Nicolás Romero, 123; Zumpango, 109, y Tultepec, 104, entre otros municipios.

En la Ciudad de México este delito también registra un alza de 7.6%, al sumar de enero a octubre de este año mil 553 motocicletas robadas contra las mil 442 reportadas en el mismo lapso del año anterior.

Iztapalapa encabeza las alcaldías con mayor número de robos de motos, con 372; seguida de Gustavo A. Madero, con 163; Coyoacán, 123; Xochimilco, 115; Cuauhtémoc, 113, Tláhuac, 104, y Tlalpan, con 96, en muchos de los casos con violencia, de acuerdo con datos del SESNSP.

Luego están Iztacalco, con 86; Álvaro Obregón, 79; Benito Juárez, 70; Venustiano Carranza, 66; Miguel Hidalgo, 61; Azcapotzalco, 50; Magdalena Contreras, 25; Cuajimalpa, 17, y Milpa Alta, 13.

En la Ciudad de México, las motocicletas, principalmente de baja cilindrada —de 150 a 250— son actualmente los artículos más robados; el crecimiento exponencial de estos vehículos para el uso diario o para trabajar en las diferentes aplicaciones de entrega a domicilio modificó también la actividad de la delincuencia común.

Cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México revelaron que durante 2020, en el apogeo de la pandemia, se contabilizaron apenas 60 denuncias de robo. Ahora, durante el primer semestre de este año, la cifra subió; sin embargo, se estima que la cifra negra es superior, pues muchos de los que son víctima de este robo no denuncian, pues consideran que por el costo de las unidades —cuyo valor en tiendas no supera los 20 mil pesos— no vale la pena el tiempo que implica iniciar el proceso legal, por lo que optan por comprar otra.

Investigaciones de los agentes de la fiscalía capitalina detallan que los atracos son “de oportunidad”, así lo han revelado algunas de las imágenes a las que han tenido acceso los policías para resolver los casos, descartando así que sea una o varias bandas bien organizadas las que se dediquen de lleno a este ilícito.

Con base en las denuncias, se ha logrado zonificar esta actividad criminal en alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Los números revelan que del total de las denuncias apenas 10% de los atracos son violentos, el resto son “descuidos” de los usuarios al dejar las llaves pegadas o sin ningún candado a las unidades; de las víctimas, 60% dijeron dedicarse al servicio de reparto por app.

Los mismas cifras revelan que estos robos se registran principalmente en los alrededores de plazas comerciales o de puntos en los que repartidores se reúnen a esperar una orden desde el teléfono celular.