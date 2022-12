Crece presupuesto para alcaldías; es insuficiente, dicen

El Proyecto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 contempla un incremento presupuestal de más de 6% para las alcaldías de la Ciudad de México; no obstante, algunos ediles consideraron que es insuficiente.

Las 16 demarcaciones recibirían el próximo año un monto total de 45 mil 658 millones 692 mil 324 pesos; sin embargo, los alcaldes solicitaron recursos por más de 48 mil 807 millones durante las mesas de trabajo que sostuvieron con la Comisión de Presupuesto del Congreso.

De las 16 alcaldías, 11 pidieron un aumento de recursos y el resto se ajustó al techo presupuestal que les dio la Secretaría de Administración y Finanzas o no se dio a conocer una cantidad.

Leer también: Sheinbaum ya tiene vestido para su boda

Al respecto, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, compartió en redes sociales que con esta propuesta presupuestal la jefa de G obierno, Claudia Sheinbaum, quiere castigar a quienes no votaron por Morena en 2021, pero, dijo, no se da cuenta que a quienes daña es a los ciudadanos y no a la oposición.

La alcaldía Tlalpan, donde despacha Alfa González, refirió que el Proyecto de Egresos es insuficiente, toda vez que considera un aumento nominal de 6.6% y no de 8.4% conforme a la inflación. No obstante, en términos reales para gasto de operación dicho incremento es de 3.4%, “lo que sin duda no satisface ni cubre las necesidades de la alcaldía”.

Coyoacán, gobernada por Giovani Gutiérrez, expuso que el aumento de 4.8% al presupuesto “resulta insuficiente, ya que es un porcentaje menor al que recibimos para 2022 y muy por debajo de la inflación”.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, indicó que se sigue con el castigo hacia los gobiernos locales, por lo que confió en que a los diputados capitalinos “les caiga el 20” y aumenten los recursos. Agregó que este techo presupuestal es inconstitucional.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acusó al Gobierno de la Ciudad de México de hacer una repartición del presupuesto con preferencias partidistas.

“La alcaldía Cuauhtémoc debe tener más presupuesto (…) eso no lo entiende el Gobierno de la Ciudad de México”, expuso.

Las peticiones

Durante las mesas de trabajo que sostuvieron con diputados locales, alcaldes de oposición, e incluso de Morena, también se mostraron insatisfechos con el presupuesto planteado.

La edil morenista de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, consideró que la partida propuesta por Administración y Finanzas era “insuficiente”, por lo que pidió 228 millones adicionales. El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, pidió 10% más.

Con información de Laura Arana