Crece 140% demanda de vacunas contra Covid

Durante la última semana, en la Ciudad de México se ha elevado en más de 140% el número de personas que acuden a vacunarse contra el Covid-19.

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) detalló que el martes de la semana pasada, por ejemplo, se vacunaron 7 mil 15 personas; mientras que este 21 de junio se aplicaron 17 mil 46 dosis; esta tendencia al alza se ha mantenido en los últimos días.

Al realizar una visita a una de las 39 sedes de vacunación que habilitó el Gobierno capitalino, se corroboró lo señalado por la ADIP. Se observó una cantidad importante de personas que acudían por su dosis de refuerzo.

Los médicos asignados a la Clínica de Medicina Familiar de Santa María, del ISSSTE, ubicada en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, señalaron que específicamente en los últimos dos días la cantidad de personas se ha elevado.

Lourdes Zamora acudió ayer por su dosis de refuerzo para estar más tranquila y protegida.

“Por seguridad y para estar bien decidí aplicarme el refuerzo. No tengo temor de contagiarme porque me cuido, pero sí estoy alerta. Invitaría a las personas a que se aplicaran este refuerzo, porque ya hemos visto que nos ha funcionado la vacunación, y esperamos que las personas, que lamentablemente se enfermen, tengan una enfermedad menos grave que al inicio y pues para estar mejor”, precisó.

Ezequiel Bautista indicó que más que contagiarse, le preocupa que la sociedad no tenga el cuidado suficiente y que esto favorezca el crecimiento de los casos positivos del virus.

De igual forma, subrayó que acudió por su refuerzo.

“Es un grado de seguridad. Si el gobierno está haciendo el esfuerzo de proporcionarnos [la vacuna], mal haríamos los ciudadanos en no aceptarla. Desde la primera dosis me he sentido bien, no ha habido ningún problema y continuar con la secuencia es una garantía de seguir conservando la salud”, destacó.

Como ellos, varias personas más buscaban vacunarse, pero como únicamente esta sede tenía 500 dosis, antes de las 15:00 horas se terminaron.

Los médicos le pedían a las personas que este viernes acudieran desde temprano, pues solamente habrá 150 vacunas.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que este aumento en la demanda se debe a que las personas están buscando una cuarta dosis aunque no sea necesaria.

“La Secretaría de Salud no ha planteado la necesidad de una cuarta dosis, más que solamente para personas muy vulnerables y de edad muy avanzada. En general, para cada uno de nosotros, si nos da Covid, como fue mi caso, en realidad no es grave, es como una gripa muy fuerte”.

Y añadió: “Como evidentemente la vacuna nos ha ayudado, hay personas que están buscando su cuarta dosis, pero hasta el momento no está recomendada, más que para personas de edad muy avanzada y que tengan comorbilidades”, precisó.

La mandataria descartó, por ahora, que vayan a comprar más pruebas de Covid, pues la demanda también se ha elevado.

En este sentido, el diputado local Ricardo Rubio, secretario de la Comisión de Salud del Congreso local, lamentó que sólo se entreguen de 20 a 100 pruebas rápidas en promedio cada día en los módulos de atención.