Pese a que el gobierno de México firmó un convenio para la compra de las primeras vacunas contra el Covid-19, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia, pues todavía no están listas las dosis.



“Es importante que la ciudadanía no diga que ya vamos a salir porque ya viene la vacuna, si es una luz al final del túnel, una esperanza, obviamente, y el trabajo que se ha desarrollado para que México sea de los primeros que pueda tener la vacuna, pero todavía vamos a tener que seguir en este control de la pandemia hasta que no estén todas las dosis y no entre un programa de vacunación”, dijo.



Comentó que se está trabajando en la logística para el programa de vacunación, pues en el caso de algunas vacunas, como la de la empresa Pfizer requiere dos dosis, “entonces el programa de vacunación tiene que contemplar eso, para que tenga todo su efecto”.



“Estamos colaborando en la logística que realizará la Secretaría de Salud para llevar a cabo la vacuna. La dotación no llega toda en diciembre o enero, sino que va a ir llegando poco a poco, entonces lo que nos ha dicho la Secretaría de Salud, que tienen un programa de vacunación para el Covid que están desarrollando muy completo”, refirió.

Leer también: México suma 106,765 muertos por Covid y un millón 122 mil contagios



Destacó que en este plan los primeros en recibir la vacuna serán los trabajadores de sanidad, médicos y enfermeras, que son los que están en contacto con el Covid y que requieren toda la protección y después se irán definiendo las prioridades.



“Obviamente se prioriza a las personas mayores de 60 años y con alguna comorbilidad o menores de 60 años que tienen alguna comorbilidad, y la distribución de la vacuna y los criterios de distribución a los distintos estados y a la Ciudad de México lo van a definir ellos (la Secretaría de Salud del Gobierno de México), pero evidentemente tienen que tomar en cuenta la población, la población vulnerable, la densidad de población, quizá el semáforo, en fin, tendrán que tomar todo esto en cuenta, pero la decisión del Presidente de la República es que sea una vacunación universal, totalmente gratuita”, finalizó.



lr/hm