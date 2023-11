“Hace como dos meses tuve un percance con una ambulancia de ISSSTE, afortunadamente sí alcancé a frenar y no me pasó nada. La verdad sí le rompí el espejo porque me seguía agrediendo”, contó Luis Alberto, un oficinista que lleva más de 13 años utilizando la bicicleta como medio de transporte y quien ya tuvo un altercado vial.

Obstáculos en el camino, cerrones con automovilistas o bikers, invasión del carril para ciclistas, caídas, encontronazos, posibles atropellamientos y hasta mentadas, es lo que diariamente tiene que sortear un ciclista que decide circular por las diferentes arterias en la capital; sean destinadas exclusivamente a este tipo de transporte o compartida con los demás medios.





Ciclistas enfrentan problemas en CDMX. FOTO: Diego Montesinos/ EL UNIVERSAL/

Un ejemplo de lo peligroso que es usar la bici para transportarse sucedió el pasado 17 de octubre cuando Jessica, una ciclista, murió al ser arrollada por un tráiler en la lateral de Circuito Interior en la alcaldía Cuauhtémoc.

Pero, quitando este lamentable accidente, ¿Qué tan arriesgado es moverse en esta ciudad que está apostando por este tipo de transporte? EL UNIVERSAL salió a las calles para preguntar a los ciclistas si sienten que en cada viaje arriesgan la vida y si bien constataron que en general se sienten seguros, todos también respondieron que en algún momento han tenido un incidente.





Ciclistas enfrentan problemas en CDMX. FOTO: Diego Montesinos/ EL UNIVERSAL/

“Yo también soy automovilista y trato de respetar a los ciclistas, pero como ciclista he tenido altercados que han sido muy pequeños con conductores”, comentó Alfredo Vergara quien lleva ya siete años usando el servicio de Ecobici.

Tonatiuh Serrano es otro capitalino que ha encontrado en el ciclismo una buena manera de transportarse, él no se queja de los automovilistas, pero sí de las condiciones en las que se encuentran los carriles exclusivos para este tipo de transporte.

“Lo único que me ha provocado problemas es el mal mantenimiento de las pistas porque de repente hay baches, más en Av. Coyoacán, por ejemplo, ahí en varias ocasiones he estado a punto de caer”, contó Tonatiuh.





Ciclistas enfrentan problemas en CDMX. FOTO: Diego Montesinos/ EL UNIVERSAL/

Si bien hay muchas acciones en las que los ciclistas son los afectados, durante el recorrido se constató que también es muy fácil encontrar a estos no cumpliendo con el reglamento que está dedicado a su seguridad: ciclistas no respetando los altos, transportándose en el sentido contrario de la ecobici, y sobre todo no portando casco, son las faltas más comunes que cometen.

Según cifras del Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de la Semovi, durante el primer trimestre de este año en el rubro de personas fallecidas a causa de un accidente vial, los ciclistas ocuparon el último lugar de decesos con el 5%, mientras que motociclistas y peatones son los que encabezan está gráfica con 36 y 35 por ciento respectivamente.





