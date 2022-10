Continúa la inundación en San Antonio la Isla; más de 50 familias son las afectadas

San Antonio la Isla, Méx.- Desde hace 15 días se mantiene la anegación en las calles de San Dimas, un fraccionamiento en San Antonio La Isla, donde más de 50 familias están hartas de convivir con el olor fétido, ver su patrimonio dañado y saber que no existe solución a este panorama, pues pese al trabajo de las autoridades municipales y estatales para desfogar el agua, la acumulación de basura en las alcantarillas y que la mala construcción del conjunto habitacional, construido sobre la Ciénega del Alto Lerma, deriva en que sea el receptor del de agua de lluvia de este y otros municipios vecinos.

“No es nada más cuando llueve, es todo el tiempo que estamos en la misma situación, mojándonos. Tengo un niño de cuatro años ahorita, hace dos años él tuvo una enfermedad de dermatitis por lo mismo de que toda esta agua y eso le cayó en la cara y como le quemó de ahí se le hizo la piel delicada entonces yo no veo que le den solución y ahorita nos van a decir otra vez sí, vamos a hacer esto, sí vamos a hacer lo otro, pero nunca hacen nada; ni patrullas si quiere, vienen se toman la foto, se van, no nos ayudan a pasar si hay que vecinos que nos pueden echar la mano a cruzarnos qué bueno, si no, tú tienes que buscar la manera de como llegar a las escuelas”, lamentó Yazmín, una de las afectadas.

Las inundaciones alcanzaron un nivel de hasta 70 centímetros, por lo que casas y negocios tuvieron pérdidas materiales y el ayuntamiento, encabezado por Lizeth Sandoval, buscará mecanismos para brindarles apoyo; sin embargo, la alcaldesa lamentó que no hay manera de evitar que las aguas negras inunden las manzanas de esta zona.

Desde la noche del miércoles, el ayuntamiento y la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) desplegaron equipo de bombeo para apoyar con la limpieza de las calles y el interior de al menos 40 viviendas que resultaron afectadas, pues el agua se coló al interior y dañó salas, cocinas, televisores y camas.

La alcaldesa Liz Sandoval afirmó que es la primera vez en los últimos cuatro años que se observan daños tan graves y es que las precipitaciones anoche provocaron elevados niveles de agua, que se sumó a un drenaje saturado, la acumulación de basura en las alcantarillas y el nivel en que están construidas las viviendas de tres manzanas, el sitio de la anegación complica.

Sin embargo, para los habitantes no es consuelo reconocer que la construcción no fue la adecuada y que Homex, la empresa constructora, entregó un fraccionamiento irregular. “Lo que pedimos es apoyo para que por lo menos nos ayuden las autoridades con botas de plástico para poder transitar, estas condiciones llevan meses, años y cada vez es más insalubre, fétido”, dijo Yazmín, una de las afectadas.

La alcaldesa añadió que con equipo especializado desfogan el agua de tres manzanas, además de la zona aledaña a la Planta Tratadora, identificadas como las regiones donde siempre sube el nivel del agua, además cerca de 10 brigadas de personal del ayuntamiento realizan un censo para identificar el alcance de los daños y apoyarlos con programas municipales para solventar las pérdidas.

“Lo que hemos acordado con los vecinos es que en cuanto comience a subir el nivel nos avisen para pedir que la CAEM nos envíe el equipo especializado, porque no se va de manera sencilla”, comentó la edil.

Los vecinos indicaron que a la par de que San Dimas fue mal edificado, se suma que el crecimiento urbano en Calimaya, la localidad vecina, ha agudizado el problema, pues mientras más habitantes haya, es peor el problema.

La presidenta reconoció que Omex se declaró en quiebra y la empresa no entregó el fraccionamiento, pero subrayó que, aun así, el gobierno municipal se comprometió a atender los daños y mantenerse al tanto de los riesgos, pues “los vecinos merecen tener atención y poder resolver de manera inmediata”.

