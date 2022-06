Contagios de Covid pasan de 30 a 400 al día en CDMX

En las últimas seis semanas se ha registrado un repunte de casos de Covid-19 en la Ciudad de México, pasando de 30 a 400 contagios al día, es decir, la positividad del total de las pruebas se ha incrementado de 4% a 15%, informó el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark.

“Por la magnitud del incremento de casos que se está dando en este momento, no estamos considerando por ahora ningún tipo de medida restrictiva ni económica, ni social, ni educativa”, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL.

Clark aclaró que a los ciudadanos no les dejó de importar el virus, sino que es una tendencia natural del Covid-19, pues han observado que cada cuatro a seis meses está presentando la capacidad de reinfectar a las personas y reducir la inmunidad.

“En este momento estamos viendo un incremento en los casos, pero en una escala distinta a la que vimos en momentos previos”, por lo que señaló que no se le puede llamar quinta ola a este aumento, ya que los datos actuales no se pueden comparar con los registrados hace año y medio, cuando había 10 mil hospitalizados, y actualmente hay 186.

“Nosotros hablamos de un repunte de casos”, afirmó.

“Nos hemos descuidado”

A pesar de que las autoridades aseguran que los capitalinos no han olvidado la presencia del virus, al interior del transporte público e incluso en plazas comerciales el uso de cubrebocas no es riguroso.

Durante un recorrido por las estaciones del Metro San Lázaro y Pino Suárez, algunos pasajeros abordaron el convoy sin la mascarilla y otros transitaban por los andenes sin ella, pese a que es una exigencia del Sistema de Transporte Colectivo (STC) para entrar a las instalaciones.

También se apreció que en Pino Suárez subieron personas sin cubrebocas o mal colocado, pues lo ideal es tapar boca y nariz. Mientras que otros pasajeros hablaban por teléfono, incluso comían dentro de las estaciones del sistema.

“Si se están incrementando los casos se debe al descuido que hemos tenido. Ya no nos cuidamos como antes, y pues el Metro otra vez está lleno, no hay manera de mantener sana distancia, vamos como sardinas. Entonces, si una persona se sube con el virus, pues es probable que contagie, porque hay personas que traen el tapabocas mal o de plano van comiendo y agarrando el pasamanos sucio”, comentó Carolina Aguirre, usuaria del Metro.

Este fue el mismo caso detectado en la plaza comercial Forum Buenavista. Ciudadanos paseaban sin cubrebocas, aun cuando es un espacio cerrado.

Número de pruebas no es indicador

Eduardo Clark explicó que en los 177 centros de salud del Gobierno de la Ciudad de México no han visto un desbordamiento de personas que acudan a hacerse una prueba de Covid-19, pero hace un mes solamente se realizaban 500 al día y a la fecha son más de 3 mil.

“Hay que recordar que las pruebas se hacen bajo demanda, y no estamos viendo el mismo número de personas que se la hacían, antes había filas afuera del centro de salud. En ninguno tenemos caos”, aseguró.

Precisó que en la capital del país la variante que sigue predominando es ómicron y subvariantes de la misma.

No obstante, el director de Gobierno Digital capitalino aseguró que en este momento el número de pruebas no es “el mejor indicador” sobre el incremento de contagios, ya que muchas personas no se la realizan o si lo hacen es con estudios que compran por fuera y no se registra el resultado ante las autoridades locales.

En medio de este incremento de contagios, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó la noche del miércoles que dio positivo a Covid-19.

Es la segunda ocasión en la que se contagia, la primera fue en octubre de 2020.

Ayer, los alcaldes de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, confirmaron que también tienen Covid. Ambos trabajan desde casa.