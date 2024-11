Integrantes del Consejo Judicial Ciudadano dejaron claro que no hay “dados cargados” hacia ninguna ni ninguno de los siete aspirantes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Tras dar a conocer el nombre de las siete personas que continúan en este proceso, tras la revisión de los requisitos establecidos en la convocatoria, el presidente de este Consejo, Jorge Nader Kuri, indicó que abrieron la oportunidad para que cualquier persona se inscribiera, y descartó que inclinen la balanza hacia Bertha María Alcalde o algún otro de los participantes.

“Dados cargados no hay de ninguna manera, nosotros abrimos la oportunidad para que cualquier persona se registrará. Nosotros vamos a ponderar de cada candidato su vida profesional, desde luego que sí porque la Constitución nos obliga a considerar ciertas capacidades que son propias del desarrollo profesional de las personas, por ejemplo, la experiencia jurídica, la dirección institucional, la elaboración de políticas públicas; entonces, sí son aspectos que nos llevarán a considerar, en la ponderación que hagamos, los antecedentes profesionales de todos los candidatos”

En este sentido, sostuvo que no harán caso a ninguna presión política para impulsar a descartar a algún aspirante, y que su labor ciudadana es evaluar, cualitativamente, todos los perfiles para la toma de decisiones.

“Nosotros al momento de emitir la votación por la terna vamos a manifestar pública y abiertamente las razones que nos llevan a votar por alguna persona. De tal manera que votaremos sin hacer eco o dejarnos presionar por ningún factor político, ni por ningún factor mediático”, abundó.

Al respecto, José Francisco Sánchez Magallán expuso que su finalidad es emitir una terna, por lo que no puede haber dados cargados, y dejó claro que hoy únicamente aprobaron quiénes son elegibles para continuar en este proceso, que iniciarán la etapa para recibir opiniones ciudadanas y posteriormente seguirá el proceso de entrevistas. “Entonces nuestra finalidad es generar una terna y posteriormente pasará la decisión y la votación en el Congreso de la Ciudad”.

Emiliano Robles Gómez Mont comentó que no guiarán su trabajo por una nota periodística o por un enfoque político: “si la señora Luján o cualquiera de los aspirantes cumple con las cualidades, desde una óptica técnica, tendrá que ser sostenido de forma pública y quien no también será motivo de evaluación. Nuestro deber como Consejo Ciudadano es hacer un análisis jurídico y no tenemos porque calificar o descalificar a nadie por una agenda política”.

Las personas que se mantienen en la pelea para ser fiscal, después del primer filtro, son: Ulrich Richter Morales, Fernando Moreno Caballero, José Alejandro García Ramírez, Francisco Javier Rodríguez Espejel, Bertha María Alcalde Luján, Anaid Elena Valero Manzano, y Mario Alberto Martell Gómez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vcr